Clara Alarcón: La voz de las invisibles

En los pasillos del Museo de la Ciudad de Murcia, el tiempo no es una línea recta, sino un tejido que Clara Alarcón Ruiz se ha ocupado, junto al resto de su personal, de desmallar y volver a tejer casi a diario. Licenciada en Historia Medieval, funcionaria y divulgadora incansable, Clara no se conforma con el relato oficial de los grandes bustos de mármol. Para ella, la verdadera identidad de una ciudad reside en sus grietas: en las casas torre que se asoman a la huerta, en los testamentos de mujeres olvidadas y en la intrahistoria de las «cosas sin importancia».

La trayectoria de Clara es, en sí misma, una crónica del cambio social en España. Cuando llegó al Museo de la Ciudad en 1999, recién inaugurado, el equipo femenino vestía uniformes de azafata con falda corta y medias de cristal. Eran los últimos estertores de un mundo donde se esperaba que las mujeres fueran el ornamento de la cultura y no sus fieles y eficaces guardianas. Clara y sus compañeras protagonizaron su propia ‘revolución del pantalón’. Aquel gesto fue la semilla de una gestión de quien hoy dirige no uno, sino tres museos (de la Ciudad, Belén de Puente Tocinos y Belén Móvil de Casillas).

Desde entonces, su mirada se ha centrado en corregir un vacío histórico que ella describe como un «desierto yermo»: la ausencia de mujeres en los museos de historia local. Clara entiende que la memoria colectiva se ha construido tradicionalmente bajo el peso de las coronas, por lo que defiende la urgencia de rescatar una historia de abajo hacia arriba, alejada de la sombra de los magnates y los reyes, para dar luz a quienes realmente sostuvieron la vida cotidiana.

Esta búsqueda de referentes es una obsesión saludable. No se trata solo de mencionar a las grandes damas, sino de rescatar del polvo del archivo, por ejemplo, a aquella limpiadora del ayuntamiento del siglo XIV que reclamaba una cuerda para subir agua del pozo, con destino a la limpieza del consistorio, o a Rosario Bertolucci, ‘la japonesita murciana’, una ilustradora de los años 20 cuya huella se estaba borrando. A las dos rescató de su olvido. Su labor como miembro del colectivo Priscas Exaltat y su presencia en medios como Onda Regional buscan despertar una conciencia civil que a veces bosteza.

Su estilo de divulgación huye de la cátedra rígida. Se define como "especialista en cosas sin importancia" porque entiende que la historia se cuenta mejor a través de un tornillo, un tipo de pan medieval o una gincana sobre el amor en el museo. Bajo su dirección, el Museo de la Ciudad se ha transformado en una ‘farmacia de guardia’ cultural y en un refugio climático donde, en los largos meses del calor murciano, los vecinos no solo ven piezas arqueológicas, sino que entran a leer, a beber agua o a reconocer un retrato de la reina Violante.

La labor de Clara Alarcón es un ejercicio de justicia poética. Ha logrado que la perspectiva de género no sea un añadido, sino un eje transversal. Si se habla de biología, ella busca a la bióloga; si se celebra la fundación de la ciudad, ella rescata a la mujer que habitaba esas calles. Su empeño es que, cuando un murciano pasee por sus salas o escuche su voz en la radio, no solo vea reyes y héroes, sino que descubra que la historia también tiene nombre de mujer, de panadera y de vecina.

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Su legado no son solo las exposiciones que organiza, sino la mirada crítica y curiosa que ha logrado contagiar a toda una ciudad.