25.000 espectadores y cinco ‘sold out’ para un Festival de San Javier que ensancha sus límites

El 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier ha bajado el telón después de 19 jornadas en las que el escenario ha terminado extendiéndose mucho más allá del Auditorio Parque Almansa. Alrededor de 25.000 espectadores han pasado por sus distintas propuestas, una cifra que supone un crecimiento cercano al 10% respecto a ediciones anteriores y el mejor registro de público de la última década.

También la taquilla ha seguido esa tendencia, con un incremento próximo al 10%, mientras que el número de abonados ha superado los 300. Además del Auditorio Parque Almansa, la programación ha ocupado el Teatro de Invierno, plazas y espacios de San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor.

Han sido 20 propuestas de teatro, música, danza, circo, cine y artes de calle, en una edición que ha buscado ampliar tanto el público como los lenguajes. El resultado ha dejado cinco llenos absolutos: Hinotori, las alas del Fénix, de Yamato; El retablo de las maravillas, de Els Joglars; La comedia de la olla, con Carlos Sobera; Fedra, en los infiernos, protagonizada por Lydia Bosch, y el concierto de Luz Casal. La media de asistencia a las jornadas del Parque Almansa se situó en torno a 1.300 espectadores.

Para el director del Festival y concejal de Cultura, David Martínez, las cifras reflejan una edición especialmente significativa. "Ha sido un récord de la última década y, probablemente, la programación más completa de la historia del Festival hasta el momento", resume.

De Shakespeare al flamenco, de Japón a Perú

Ell recorrido de este verano ha dibujado un Festival de contrastes. Sergio Peris-Mencheta abrió la programación del Auditorio con Blaubeeren y recibió el Premio del Festival en una noche marcada también por su regreso a los escenarios después de su enfermedad. Dos días después, los tambores de Yamato llevaron desde Japón Hinotori, las alas del Fénix.

El teatro clásico tuvo su espacio con La dama boba, de Lope de Vega, y La comedia de la olla, mientras Els Joglars, coincidiendo con su 65 aniversario, regresó a San Javier con El retablo de las maravillas. La programación se abrió también a revisiones contemporáneas de grandes textos: La Barraca, de Blasco Ibáñez, con el murciano Daniel Albadalejo en su elenco, o Fedra, en los infiernos, con el regreso de Lydia Bosch a los escenarios teatrales casi cuatro décadas después.

Uno de los momentos más singulares llegó con Teatro La Plaza, de Perú, y su Hamlet, interpretado por ocho actores con síndrome de Down. La propuesta convirtió el clásico de Shakespeare en una reflexión sobre la identidad, la inclusión y el derecho a ocupar un lugar sobre el escenario. También la danza encontró uno de sus puntos culminantes en Calentamiento, de Rocío Molina, mientras que el Grupo de Teatro San Javier aportó la mirada local con Carmen, la flor y la cuerda.

Y el cierre quedó en manos de Luz Casal, una presencia largamente buscada por la dirección del Festival. «Llevaba mucho tiempo queriendo programar a Luz Casal en el que para nosotros es el templo de la cultura de San Javier y fue una noche inolvidable tanto por su calidad como por las emociones que despertó», señala Martínez.

La calle como otro escenario

Una de las principales novedades de esta edición ha sido precisamente que el Festival no se ha limitado a sus recintos habituales. Cuatro espectáculos gratuitos de calle llevaron el circo, la danza, el teatro y las artes visuales a distintos puntos del municipio.

UpArte abrió este recorrido con Sísifos en la Plaza de España de San Javier. Después llegaron Winter Speaks, de Sebastián Paladines y Arena Teatro y Danza; Elipsión, de El Carromato Teatro, en Santiago de la Ribera, e Instants, de Non Sin Tri Circo, en el Puerto Tomás Maestre de La Manga.

El cine encuentra su sitio

La otra incorporación destacada ha sido el cine, con un ciclo gratuito desarrollado junto a la Filmoteca Regional en el Teatro de Invierno. Las cuatro sesiones reunieron alrededor de 2.000 espectadores y establecieron un diálogo con algunos de los autores y universos presentes en la programación teatral.

Martínez sitúa entre los momentos que mejor resumen el verano Hamlet y Rocío Molina por su dimensión artística; el concierto de Luz Casal por la respuesta del público; el regreso de Peris-Mencheta y el reconocimiento de Els Joglars. Por encima de los nombres, sin embargo, defiende una idea: "Hemos sido un festival público y responsable, programando de todo y para todos, pero siempre con el aval de calidad que nos caracteriza".

Después de 56 ediciones, el Festival de San Javier cierra así un verano de récord, pero también con una pregunta abierta para el próximo año: qué puede ocurrir cuando un festival deja de tener un único escenario y empieza a confundirse con el lugar que lo acoge.