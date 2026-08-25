La Feria de Murcia lleva el cine familiar gratis a orillas del Segura con ‘Un Río de Cine’

El río Segura volverá a colocar la pantalla grande durante la Feria de Murcia. Durante tres noches sus orillas se convertirán de nuevo en un lugar de encuentro para disfrutar del cine en familia y, de paso, mirar con otros ojos el entorno que atraviesa la ciudad. Esa es la propuesta de Un Río de Cine, una iniciativa del Ayuntamiento de Murcia y PreZero que regresa con una selección de películas vinculadas a la naturaleza, los animales y la necesidad de proteger aquello que compartimos.

Los días 8, 9 y 10 de septiembre, murcianos y visitantes podrán acercarse gratuitamente a este particular cine al aire libre. La programación recorrerá tres historias muy diferentes, pero unidas por su relación con el medio ambiente: Buscando a Nemo, Pocahontas y Liberad a Willy.

Tres películas junto al río

La primera noche, el 8 de septiembre, será para Buscando a Nemo. Esta película nos llevará de la mano, o mejor dicho de la aleta, del pequeño Nemo, un pez payaso que se aventura demasiado lejos de su hogar y acaba separado de su padre, Marlin. Comienza entonces un viaje por el océano en el que ambos tendrán que superar numerosos peligros mientras descubren el valor de la familia y la amistad con personajes memorables como la pez cirujano Dori.

Un fotograma de 'Buscando a Nemo pelicula'. / L. O.

El 9 de septiembre llegará Pocahontas. En esta aventura Disney, la joven indigena Pocahontas conoce al capitán John Smith, uno de los conquistadores ingleses que llegan a las tierras donde vive su pueblo. Entre ambos surge una relación que les llevará a cuestionar las diferencias entre sus comunidades y su manera de entender la naturaleza y el mundo.

El ciclo se cerrará el 10 de septiembre con Liberad a Willy. Jesse, un niño 'problemático' obligado a hacer trabajos comunitarios en un acuario después de cometer unos actos vandálicos. Es allí donde establece un vínculo especial con Willy, una orca mantenida en cautividad. Cuando descubre las condiciones en las que vive el animal, decide ayudarlo a recuperar la libertad.

Antes de cada película, a partir de las 21.00 horas, se proyectarán cortos de Disney y mensajes de sensibilización ambiental. La película principal comenzará a las 21.30 horas, en unas sesiones pensadas para todos los públicos.

Una pantalla con vistas al Segura

Junto a la diversión familiar, el ciclo busca que el propio río forme parte de la experiencia. El Segura deja de ser durante unas horas un elemento del paisaje urbano para convertirse en escenario y protagonista indirecto de unas noches de cine que invitan a reflexionar sobre la biodiversidad, los ecosistemas y el cuidado del medio ambiente.

El concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, ha destacado que "la Feria vuelve a ofrecer una propuesta cultural pensada para todos los públicos, utilizando uno de nuestros espacios más singulares como escenario. Un Río de Cine se ha convertido en una de esas citas que las familias esperan cada año y que nos permite disfrutar de grandes películas en un entorno único".

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La entrada será gratuita y la organización invitará a los asistentes a llevar envases de plástico, latas o briks, incorporando a la experiencia una acción relacionada con la separación de residuos y la economía circular.