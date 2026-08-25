El cine de verano de Murcia llega a su fin: estas son las películas que proyectarán en el Parque de Fofó

'Cine bajo las estrellas', la iniciativa conjunta de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Murcia que traslada la programación de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' al Auditorio del Parque de Fofó, llega al final de su segunda edición con una doble sesión dedicada al director Billy Wilder.

Será este viernes, 28 de agosto, cuando se ponga fin a esta experiencia con la proyección de los clásicos 'Uno, dos y tres', a las 21.30 horas, y 'Testigo de cargo', a las 23.30 horas; una comedia y una obra de cine negro que muestran la maestría y versatilidad de Wilder, según ha informado la Comunidad.

Antes de esta última doble sesión, este miércoles está programada la proyección de 'Terminator', de James Cameron, a las 21.30 horas; y este jueves se proyectarán 'Cariño, he encogido a los niños', de Joe Johnston, y 'Un cadáver a los postres', de Robert Moore, a las 21.30 y las 23.15 horas, respectivamente.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "el traslado durante el verano de la Filmoteca regional al Auditorio del Parque de Fofó, que nos permite llegar a nuevos públicos y contribuir a la alfabetización audiovisual de la sociedad, llega a su fin con cinco nuevas proyecciones del miércoles al viernes, concluyendo con dos clásicos de Billy Wilder".

La programación de 'Cine bajo las estrellas' se puede consultar en la página web de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal'.