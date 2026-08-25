La actriz murciana Cristina Ruiz da el salto a la gran pantalla con ‘Hasta que el juzgado nos separe’

La actriz murciana Cristina Ruiz dará en 2027 el salto a la gran pantalla con Hasta que el juzgado nos separe, una comedia familiar sobre el matrimonio, las segundas oportunidades y esas situaciones en las que mantener las apariencias termina siendo mucho más complicado que afrontar la realidad. Ruiz forma parte de un reparto encabezado por Macarena Gómez, Fran Perea y Raúl Tejón en la primera película de ficción de la directora Cristina Urgel, que se rueda estos días en distintas localizaciones del Valle del Baztán, en Navarra.

Para Ruiz, el proyecto supone un paso especialmente significativo dentro de una trayectoria en la que ha desarrollado diferentes facetas vinculadas a la interpretación. Actriz, productora, directora y coach actoral, la murciana ha participado en proyectos como Perseidas, donde ejerció como directora y productora, y Tarántula, en el que trabajó como coach actoral.

Un personaje que complica todavía más el divorcio

En Hasta que el juzgado nos separe, Ruiz interpreta a la nueva novia de Javi, personaje al que da vida Fran Perea. Se trata de una joven influencer que convierte prácticamente todo lo que sucede a su alrededor en contenido para las redes sociales, una circunstancia que añadirá todavía más elementos de confusión a una historia familiar ya de por sí complicada.

La película parte de la relación entre Javi y Marta, interpretados por Fran Perea y Macarena Gómez, un matrimonio que lleva 24 años casado y uno separado y que finalmente ha decidido divorciarse. El trámite, sin embargo, sufrirá un inesperado retraso judicial que cambiará sus planes.

A ello se suman la intervención del cuñado de Javi, interpretado por Raúl Tejón, y el delicado estado de salud de la madre de Marta, papel que asume Charo Reina. Las circunstancias terminarán obligando a la pareja a fingir durante un fin de semana que continúa unida y a celebrar junto a toda su familia sus bodas de plata.

Una celebración familiar que se descontrola

Lo que comienza como una representación destinada a mantener las apariencias irá complicándose con la llegada de nuevos personajes y viejas cuentas pendientes. Entre ellos estarán el peculiar jefe y supuesto guía espiritual de Marta, interpretado por David Pareja; un misterioso okupa al que da vida Cristian Gamero; y los dos hijos del matrimonio, interpretados por los hermanos Alan y Amaia Miranda, que también tienen sus propios planes para impedir que sus padres se separen.

El elenco de la película ‘Hasta que el juzgado nos separe’. / Unai Mateo

La aparición de la nueva pareja de Javi terminará de alterar el frágil equilibrio de la celebración. Entre recuerdos, relaciones presentes y conflictos familiares, aquello que debía ser simplemente un fin de semana de apariencias acabará sacando a la luz cuestiones que Javi y Marta creían haber dejado atrás.

Un reparto con nombres de la televisión y el cine

Además de Cristina Ruiz, Macarena Gómez, Fran Perea, Raúl Tejón y Charo Reina, el reparto cuenta con David Pareja, Alan Miranda, Amaia Miranda y Cristian Gamero. La película está escrita por Jorge Naranjo y Cristina Urgel, que debuta en el largometraje después de haber sido nominada al Premio Goya 2026 por La conversación que nunca tuvimos.

La parte técnica reúne también a profesionales con una destacada trayectoria. La dirección de fotografía corre a cargo de Beatriz Delgado Mena, ganadora de un BAFTA en 2025, mientras que la producción ejecutiva corresponde a Midnight Films Factory y Raúl Cerezo y la dirección de producción a Pilar Cebrián. Ana Menacho Blanco y Noelia García-Lorite están al frente del vestuario; Laura Lostalé, de la dirección de arte; y Teresa Cañadas, del maquillaje y peluquería.

La película es una producción de Amor en primera instancia AIE y Midnight Love Factory, sello de Midnight Films Factory especializado en cine familiar y romántico y con sede en los estudios cinematográficos de Lekaroz. Hasta que el juzgado nos separe tiene previsto su estreno en cines en 2027.

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Para Cristina Ruiz, el proyecto supone además la llegada a un territorio que llevaba tiempo buscando: el cine como actriz, después de haber recorrido buena parte del proceso creativo desde otros lados de la cámara.