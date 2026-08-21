Rafa Sánchez, la voz inconfundible de La Unión, actúa en La Manga

Rafa Sánchez, la voz inconfundible del grupo La Unión, hace parada en Trips Summer con su gira Sildavia Tour para ofrecer un concierto irrepetible. El cantante madrileño interpretará nuevas composiciones y temas icónicos de La Unión que han marcado a varias generaciones, como Vuelve el Amor, Más y más, Ella es un volcán, Maracaibo, Fueron los celos o Lobo hombre en París, composición que el año pasado cumplió 40 años, considerada uno de los grandes éxitos de la historia del rock en español.

La gira Sildavia Tour toma su nombre de la célebre canción Sildavia, que forma parte del primer álbum de La Unión, Mil siluetas (1984), y representa un nuevo refugio artístico para el cantante.

Más allá de la revisión de su repertorio con La Unión, el concierto plantea también un recorrido por la etapa actual de Rafa Sánchez, que mantiene vivo aquel universo sonoro mientras incorpora nuevas canciones a su directo. Así, Sildavia Tour funciona como un puente entre la memoria de una de las bandas esenciales de los ochenta y la trayectoria que el cantante ha construido en solitario durante los últimos años.

La trayectoria musical de Rafa Sánchez está indudablemente ligada a La Unión, banda que cofundó en el año 1982 en el barrio Lavapiés y que se convirtió en uno de los grupos españoles más influyentes. Junto a esta formación, Rafa lanzó veinte trabajos discográficos, de los que se han vendido más de dos millones de discos. Recibieron un doble disco de diamante, y sus álbumes Vivir al este del Edén, Tren de largo recorrido, Tentación y Grandes éxitos fueron multiplatino.

Si bien la banda madrileña se disolvió en 2020, Rafa Sánchez ha continuado vinculado a la música de manera activa y directa. Con una trayectoria de algo más de cuatro décadas y alrededor de 180 composiciones, es uno de los exponentes de la música española que continúa conquistando al público. Ha lanzado sencillos como Vampiros, Vístete, Princesa y Una vez y otra más, el álbum Rafa Sánchez en concierto o el proyecto audiovisual Biografía, que repasa los éxitos más destacados de su carrera con La Unión y anécdotas personales.

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Con su presencia magnética y una excelente puesta en escena, Rafa Sánchez promete una velada llena de himnos y buenas vibraciones.