Un ojo a la psicodelia progresiva y el otro hacia el ‘sentimiento garrapatero’

El supergrupo formado por Los Estanques & El Canijo de Jerez trae el álbum Lágrimas de plomo fundido, donde se abrazan psicodelia, flamenco, rock progresivo y garage, juntando dos mundos más cercanos de los que podríamos pensar. Los Estanques, consolidados como renovadores del rock español, y El Canijo de Jerez, referente del nuevo flamenco y el rock andaluz, se funden en una propuesta única e irreverente que verá la luz en septiembre.

Los Estanques recuperan y hacen propio el pop progresivo en castellano. La obsesión de Íñigo Bregel, principal compositor de la formación, por este sonido olvidado ha hecho que se revelen como una rara avis en el panorama, poco acostumbrado a lo singular de las melodías, las dinámicas y los cambios de esquema.

Por su parte, El Canijo de Jerez, tras más de 14 años y 6 discos como fundador, autor y vocalista de Los Delinqüentes, comenzó su carrera en solitario en 2012, con El Nuevo Despertar de la Farándula Cósmica (2012) y La Lengua Chivata (2014), álbumes galardonados en los Premios de la Música Independiente. El prolífico cantautor intercaló y oxigenó su apuesta en solitario con proyectos singulares con otros artistas, como G-5 (con Kiko Veneno, Tomasito, Diego Ratón y Muchachito) o La Pandilla Voladora (junto a Albert Pla, Muchachito, Tomasito y Lichis), incluso un dúo eléctrico y progresivo junto a Juanito Makandé.

Después de publicar el año pasado Lágrimas de plomo fundido, Los Estanques y Canijo de Jerez sorprenden en pleno agosto con nuevo single y videoclip inéditos. Esta fructífera colaboración, que tantas alegrías y sorpresas está dando, está más viva que nunca. Y siguen de gira.

El disco de Los Estanques con El Canijo de Jerez viaja por los estimulantes territorios sonoros que han encontrado en común: una pócima de rock desacomplejado guiña un ojo a la psicodelia progresiva y otro al sentimiento garrapatero, fruto del encuentro entre talentos de procedencias distintas y gustos similares.

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Todo esto, claro, es una bomba en directo. Templanza e inspiración, rock, folklore cántabro y raíces garrapateras. Es difícil determinarlo exactamente, pero sobre ellos planea una nube de humo y buenas vibraciones que no te dejará aterrizar.