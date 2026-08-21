Luz Casal: "No tengo por qué reivindicar el pasado, tengo que mostrar que hay canciones bellas"

Luz Casal ha regresado a los escenarios con Me voy a permitir, el trabajo más ecléctico, libre e inclasificable de toda su trayectoria. Concebido como un abanico de diez canciones que representan diez actitudes, diez miradas y diez formas distintas de habitar el mundo, consolida a la artista en un punto de absoluta madurez creativa donde no necesita demostrar nada y se concede la libertad de explorar todas sus identidades.

En este espectáculo, Luz tiende un puente entre el pasado y el futuro para mostrar sus múltiples facetas: desde la elegancia de la chanson francesa y la calidez del cancionero latinoamericano, hasta la cronista de lo cotidiano y la rockera indómita que jamás renunció a su esencia.

Lejos del artificio y guiada únicamente por su instinto, Luz combina repertorio propio con interpretaciones de autores icónicos como Violeta Parra, Charles Aznavour o Amália Rodrigues, envueltos en un renovado espacio sonoro de matices electrónicos.

Emoción desde la primera a la última de sus interpretaciones. del cancionero latinoamericano, hasta

¿Cómo llevas el largo y cálido verano?

Bien, soportando en algunos sitios calores casi inhumanos, pero bien, muy satisfecha de cómo nos está yendo. Es una suerte poder hacer tantos conciertos como estamos haciendo.

Me alegro. Luz, dices que Me voy a permitir; te otorgas el lujo de mostrar 10 actitudes y miradas distintas. ¿Qué fue lo primero que te dijiste a ti misma para darte el permiso absoluto de no tener que encajar en ningún molde?

No es algo que haya sucedido ahora, es algo que llevo haciendo toda la vida: hacer aquello que considero que tengo que hacer sin preocuparme de los riesgos que eso pueda traer de no encajar con lo que alguien supuestamente considera que tengo que hacer. Siempre he sido muy libre en cuanto a la elección del repertorio, a aquellas canciones que necesitaba hacer sí o sí por razones diversas. No es que me haya levantado un día diciendo: Hoy voy a hacer tal cosa que no he hecho antes porque no me he permitido antes.

Me voy a permitir tiene varias lecturas, como te puedes imaginar. Una de ellas no es que me permita cosas que no me haya permitido antes, porque cualquiera que haya seguido mi discografía se dará cuenta de que en los 18 discos hay canciones muy distintas, de géneros distintos, tratadas con sonoridades distintas, pero aquí hay una cierta carga, digamos, sarcástica: paso de todo, pero paso de todo a nivel personal. No es que pase de la gente, de lo que me rodea, sino que es más bien no pasa nada si muestras aquellas debilidades, aquellos defectos de tu persona; más que nada está en relación con eso.

No pasa nada si muestras aquellas debilidades, aquellos defectos de tu persona

En un principio, yo había pensado hacer un álbum dándole muchísima importancia a la interpretación; lo que pasa es que una cosa es aquel propósito, y luego, si eres lo suficientemente libre para dejarte conducir por no se sabe qué fuerzas, pues al final acabas haciendo un disco mitad canciones originales y mitad versiones, pero en un principio era solo hacer versiones, a ser posible (ese fue el primer objetivo) que fueran canciones compuestas por mujeres o destacadamente importantes a través de la voz de una mujer.

Abres el disco con Nada es imposible. ¿Es una declaración de principios también?

Exactamente. Todas mis elecciones tienen un porqué, y a veces hasta varios. Para mí, tener una canción con un título tan contundente me parece, por un lado, muy esperanzador, muy rotundo, y que esté convencida de que hay algunas personas, muchas, no sé cuántas, que solo con escuchar o leer esa frase se les puede revolver algo y decir: "Pues sí, efectivamente, yo puedo con todo..."

En el disco conviven, como decías, temas propios con revisiones de figuras como Violeta Parra, Amalia Rodríguez o Charles Aznavour. ¿Qué buscas cuando decides interpretar a otro? ¿Homenajear el pasado o adueñarte por completo de la canción?

No, bueno, es que en el pasado hay muy buenas canciones. Yo siempre he perseguido cantar buenas canciones propias, ajenas o mezcladas, o lo que fuera del género que fuera. En ese sentido, Todo cambia es una canción actual, con mensajes, con frases contundentes que encajan perfectamente con el día de hoy, y era una manera de demostrar mi admiración por Mercedes Sosa, que la hizo famosísima en el mundo entero.

En el caso de Amalia Rodríguez, es que me encontré de boca con una canción... No sabía que Amalia había escrito algunas letras, pocas, y una de ellas era esta, así que le hice la adaptación al castellano. Cuando cantas canciones ajenas es porque te representan de alguna manera, porque tiene que ver con una determinada, digamos, aventura interpretativa. No es una sola cosa. Yo no tengo por qué reivindicar el pasado; yo lo que tengo que mostrar es que hay canciones bellas.

Cuando cantas canciones ajenas es porque te representan de alguna manera

Cuando se trata de hacer versiones, hay canciones muy bellas y que son ya clásicas. La canción de Charles Aznavour, su versión en inglés hecha por Elvis Costello, sí es una maravillosísima canción; entonces no pasa nada, O sea, tú haces tu versión; yo siempre tengo mucho cuidado, y cuando empiezo a trabajar en ese tipo de canciones clásicas, temo estropearlas, en el sentido de no modificarlas tanto. O sea, para mí solo hay dos caminos en cuanto a mi propio trabajo: el del respeto casi absoluto por melodía, letra (obviamente) e incluso ambiente; el otro, al contrario, lo destripo y hago otra canción, probablemente imposible de identificar.

Volviendo a Ella, la has interpretado junto a Carla Bruni. Aparece en la recta final del disco. ¿Cómo surgió grabar esa canción juntas?

De manera muy fácil, porque verdaderamente a mí me parecía que necesitaba una voz femenina que, a ser posible, tuviera una calidez, una sensualidad manifiesta clarísima, y ella desde luego tiene ese tipo de voz, así que se lo sugerí, la respuesta fue inmediata, y fue lo último que hice del disco. Verdaderamente fue un colofón maravilloso; me ofreció una mañana preciosa.

El añorado Pablo Guerrero decía de ti que eres capaz de "acariciar como la seda o desgarrar como los colmillos de un animal herido". Al habitar canciones tan ajenas como las de este repertorio, ¿cuál te ha exigido rasgarte más por dentro?

Quizás más que exigirme era... O sí, una exigencia. El bravo tenía la dificultad de que, al tratarse de un sentimiento que yo afortunadamente no tengo, no siento por nadie, corría el riesgo de exagerarla, corría el riesgo de hacerla demasiado áspera, así que quizás esa fue la que más trabajo me costó, pero vamos, en cualquier caso fueron canciones muy fáciles. En realidad, todo el disco ha sido de los discos que, una vez puesta a grabar, una vez metida en el estudio, no tuve grandes dificultades, quizás porque llegué con las ideas muy claras, pero en cualquier caso fue una grabación muy fluida, sin comeduras de coco de "ay, pues ahora quiero lo contrario"; ese tipo de situaciones que a veces se plantean en el estudio.

Esta gira incorpora una propuesta sonora con pinceladas electrónicas. ¿Cómo se lleva esa atmósfera envolvente con la emoción pura y orgánica que siempre ha caracterizado tu voz?

Rodearte de sonidos que te exija la canción, sean cuales sean, es lo natural. Yo no me prohíbo usar un determinado plugin porque no lo ha producido el guitarrista que está a mi lado. O sea, bueno, pues está ahí y es justo el sonido con esa densidad, con lo que sea que interesa. Yo creo que estamos en un momento maravilloso en el sentido de poder casi infinitamente usar sonidos, los que sean, que potencien la canción, que potencien el ambiente, que tienen una determinada idea.

Solo hay dos caminos en mi trabajo: el respeto absoluto o lo destripo y hago otra canción

¿Cómo se equilibra el respeto por tu propia historia con el deseo constante de reinventarte?

Estar en la música es estar viva, ¿no? Yo puedo cantar canciones de hace 20 años, pero para mí esa canción, en ese momento que la estoy cantando, es una canción nueva. Yo tengo muchas sensaciones cuando me enfrento al trabajo, digamos, disciplinado de hacer nuevas canciones, o escribir, o plantearte un concierto. Toda la experiencia que puedas tener está ahí de manera vaga, pero lo que tú estás haciendo forma parte de tu presente, y tienes que estar, no sé, con la sensación de estar evolucionando, sorprendiendo en definitiva con otra cosa para seguir haciendo lo que más te gusta.

Da la impresión de que te mueves con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que demostrar. ¿Llegar a ese punto de libertad creativa requiere más coraje, o más olvido de lo que dirán?

Yo no me he planteado hacer una determinada canción o determinado álbum pensando en la gente. Primero, yo tengo que mostrarme, enseñar, compartir con la gente todo aquello que me conmueve, que me interesa. Piensas en la gente cuando ya las canciones están acabadas, cuando ya alguien te dice: "Esta canción significa para mí esto". Ah, bueno, o qué sorpresa, porque es otra otra otra interpretación distinta a la que tú propones, pero yo lo único que intento es más que nada sorprenderme a mí, y sobre todo reflejarme a través de las canciones, a veces de manera muy íntima, y otras, pues, como si fuera otra persona, pero no canto una frase que no tenga sentido para mí, que no forme parte de mi ser de una manera u otra.

¿Qué crees que te he revelado este último disco?

Pues una frescura y una rebeldía intactas.

¿Lágrima podría ser tu nuevo Piensa en mí? ¿Cuánto crees que le debes a esa canción que se popularizó a través de la película de Almodóvar?

Piensa en mí sin ninguna duda tuvo una exposición mayor, que viene del éxito de la película, y sobre todo en el mundo francófono. Lágrimas, no sé, no tengo ni idea; hay muchos aspectos de mi profesión que no sé, que no manejo. Yo no sé qué canción puede gustarle a la gente más o menos. Verdaderamente, para mí siempre es una sorpresa, porque una canción cuaja más que otra que a lo mejor a mí me parece más resuelta, más bien escrita, más bien interpretada, más bien tocada, más bien todo, pero resulta que esa canción está oscurecida por otra que es mucho más sencilla o simple. No, no, no sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que Lágrima es una canción estupenda, sin duda.

Una sorpresa, al menos para mí, fue lo del marquesado, que desde luego aporta un cierto glamour. Pero, ¿qué ha sido de la chupa de cuero, Luz? ¿Sigues teniendo alma rockera?

Cuando no hace mucho calor, sigo usando el cuero. No, o sea, para mí ha sido un honor. Se resume en eso. He tenido, afortunadamente, a lo largo de mi carrera momentos así, muy importantes, ¿no? Que te entreguen simbólicamente las llaves de ciudades como París, que te hagan comandante de las artes y las letras en Francia y tal. Y este, sin ninguna duda, es un grandísimo honor y lo he recibido como tal, pero ya está.

En confianza, y para terminar, ¿tener un crítico musical en casa sirve de ayuda?

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No sé... Sí te puedo contestar que estás rodeada de personas inteligentes y con una cierta cultura general y musical; es fantástico, es una manera de estar dentro de tu mundo muy a gusto, y compartir conocimientos es una de las cosas más maravillosas de tener amigos, o gente en tu círculo más íntimo importante.