Luz Casal se permite mirar atrás sin quedarse en el pasado este domingo en San Javier

A estas alturas de su carrera, Luz Casal puede permitirse casi cualquier cosa. Puede mirar hacia el rock que la convirtió en una de las voces más reconocibles de la música española, detenerse en la chanson francesa, acercarse al cancionero latinoamericano o recuperar canciones ajenas y hacerlas pasar por su propia memoria. Me voy a permitir nace precisamente de esa libertad y llegará este domingo, 23 de agosto, a las 22.30 horas al Auditorio Parque Almansa, dentro del 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier.

El nuevo espectáculo propone un recorrido por las distintas artistas que conviven en Luz Casal, pero no se trata únicamente de recuperar los éxitos que forman parte de su trayectoria. Me voy a permitir incorpora también nuevas lecturas de canciones de otros autores, entre ellos Amália Rodrigues, Luis Demetrio, Violeta Parra, Charles Aznavour y Chris Barron, junto a composiciones propias.

La historia de Luz Casal comenzó ligada al rock español de los años ochenta. Desde sus primeros discos fue construyendo una personalidad propia que le permitió moverse entre diferentes registros sin quedar encasillada en ninguno de ellos.

Me voy a permitir tiende un puente entre la memoria de la intérprete y la del público

Con el paso de los años, su repertorio fue incorporando nuevas influencias y su voz terminó asociándose también a una manera muy particular de interpretar la canción. El cine contribuyó además a ampliar su dimensión popular: las canciones Piensa en mí y Un año de amor, incluidas en la banda sonora de Tacones lejanos de Pedro Almodóvar, la acercaron a un público internacional y quedaron vinculadas para siempre a una de las películas más recordadas del director manchego.

Pero Luz Casal nunca dejó que aquella popularidad terminara definiendo por completo su carrera. Ha seguido buscando repertorios, autores y formas diferentes de enfrentarse a una canción, una inquietud que vuelve a estar en el centro de Me voy a permitir.

El resultado busca que las canciones dialoguen entre sí sin necesidad de pertenecer a un mismo género. Es una forma de entender el directo como un espacio de exploración, pero también como un lugar donde la memoria personal de la intérprete puede encontrarse con canciones que ya forman parte de la memoria colectiva.

La propuesta incorpora además una base electrónica que envuelve el repertorio y modifica el paisaje sonoro de algunas de las canciones. Sobre ese entramado se construye un espectáculo que pretende combinar intimidad y energía, dos registros que han acompañado a Casal durante buena parte de su trayectoria.

Una banda para una nueva mirada

Luz Casal estará acompañada en el escenario por Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, J.M. Baldoma ‘Baldo’ y Borja Montenegro, músicos encargados de dar forma a un directo en el que la instrumentación tendrá un papel esencial.

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La cita en San Javier llega así como una oportunidad para escuchar a una artista que, después de más de cuatro décadas de carrera, continúa ampliando los límites de su repertorio. No hay aquí una intención de mirar únicamente hacia atrás, sino de revisitar canciones conocidas y descubrir otras desde el presente.