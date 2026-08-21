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Un historiador localiza en Francia un film del actor Paco Rabal rodado en Águilas

La cinta, coprotagonizada por Annie Girardot, permanecía fuera de los registros y archivos cinematográficos españoles

Paco Rabal en uno de sus míticos retratos.

Paco Rabal en uno de sus míticos retratos. / L. O.

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Jesús Sanchis Moscardó / EFE

El historiador murciano, Pedro Francisco Sánchez, ha localizado en Francia una de las últimas películas de la etapa más internacional de Paco Rabal, La otra mujer (1964), cuyo rastro había desaparecido en España y que ahora se ha recuperado, coincidiendo con el centenario del nacimiento del actor.

El film fue rodado en Madrid, en Carboneras y en Águilas cuna de Rabal, pero, según ha explicado Sánchez a EFE, no existían copias en España ni figuraba en registros ni archivos.

La otra mujer fue una coproducción hispanofrancesa rodada en francés, dirigida por François Villiers y basada en la novela Soy la otra mujer, de Luisa María Linares. En su reparto, además de Rabal, figuran Annie Girardot, Richard Johnson, Alida Valli, Hella Petri, Ana Mariscal y Sancho Gracia, entre otros.

Según Sánchez, el rodaje muestra "imágenes de gran valor histórico" de la localidad costera murciana de Calabardina, tal como era antes de su urbanización, cuando todavía se practicaba la pesca con almadraba, un sistema tradicional de redes fijas.

El historiador, también nacido en Águilas y experto en la historia local, conoció la existencia de esta película a raíz de noticias de diarios locales que había consultado para preparar uno de sus libros, Águilas, un plató de cine (2017), pero no encontraba más referencias sobre el film en España.

"Tenía curiosidad, porque Paco Rabal solo rodó dos películas en Águilas. La otra fue El beso de Judas, de 1953", pero La otra mujer no aparecía en el catálogo de la Filmoteca Regional de Murcia, ni tampoco en los registros de la asociación Milana Bonita de Águilas, dedicada a la memoria del actor" explica el historiador.

Tampoco los familiares de Rabal tenían pistas sobre la película, que se había convertido en un misterio. Benito Rabal, hijo del actor, "me dijo que no la tenía y que se había rodado en otro municipio", no en Águilas, detalla.

La información era prácticamente inexistente, pero Sánchez siguió con su labor y finalmente la localizó en el catálogo de la productora y distribuidora francesa Gaumont, a la que solicitó varias copias que finalmente recibió en formato DVD a mediados del pasado mes de julio. Una de ellas la ha cedido a la biblioteca de Águilas y tiene previsto entregar otra a la Filmoteca Regional de Murcia.

Sánchez destaca la coincidencia del hallazgo con el centenario del nacimiento de Rabal (1926-2001), cuando se están celebrando numerosos actos culturales y homenajes a su figura en la Región de Murcia y en otros lugares de España.

Subraya la relevancia de La otra mujer en la trayectoria profesional del actor murciano porque se rodó cuando "estaba en el momento cumbre de su etapa de cine internacional", cuando había aparecido en Nazarí (1958), Viridiana (1961) y El eclipse (1962).

Esa etapa de éxito internacional, con películas en Italia, México o Argentina, se vio interrumpida por un accidente de tráfico que dejó al actor cicatrices en el rostro, según indica el investigador.

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El accidente hizo temer que había llegado el fin de su carrera cinematográfica, pero las cicatrices le dieron, sin embargo, "una imagen de mayor dureza" y posibilitaron el inicio de "una nueva etapa de madurez interpretativa que consagraría su figura", explica.

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