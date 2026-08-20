Natalia Carbajosa: el idioma secreto de la poesía

Natalia Carbajosa llegó a la literatura como quien abre una pequeña grieta en la pared y descubre que al otro lado hay un mundo entero. Profesora, poeta y traductora, su vida ha transcurrido siempre en ese espacio limítrofe donde el lenguaje deja de ser una herramienta y se convierte en una forma de conocimiento.

Aprendió a leer a los siete años y, casi de inmediato, a escribir. En la biblioteca pública de Zamora, los sábados por la mañana eran un ritual: devolver dos libros y salir con otros dos, como quien se adentra una y otra vez en una cueva del tesoro. Gloria Fuertes, Ana María Matute, Julio Verne, los cómics de Mortadelo y Filemón o Mujercitas fueron cimentando una relación con los libros que nunca habría de romperse.

Nació en El Puerto de Santa María, creció entre Zamora y Salamanca y desde 1999 reside en Cartagena, donde ejerce como profesora de Lenguas Modernas en la Universidad Politécnica. Llegó con 27 años y lleva otros 27 en la ciudad, de modo que su biografía parece trazada con una simetría casi poética. Doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, imparte docencia en inglés. Esa aparente dicotomía entre la profesora y la escritora la llevó pronto a buscar un territorio común.

Durante la adolescencia escribió menos, pero leyó más y mejor. Descubrió la poesía con ansias renovadas: Machado, Juan Ramón Jiménez, la Generación del 27 y, más tarde, los poetas hispanoamericanos. En la universidad fundó, junto a otros compañeros, una pequeña revista literaria. Allí comprendió que su forma natural de expresión era la poesía. Y así sería siempre. Aunque ha escrito relatos y ha hecho incursiones recientes en el teatro, su voz vuelve siempre al mismo cauce lírico.

En la UPCT encontró la necesidad de tender un puente entre su trabajo docente y su escritura. Ese puente ha sido la traducción poética, a la que se dedica desde hace más de veinte años. Ha traducido más de veinticinco libros, principalmente de poesía angloamericana del siglo XX, y es cotraductora de la obra de Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. Traducir poesía, explica, es un ejercicio de equilibrio entre técnica e intuición: cada verso exige una solución distinta, cada palabra obliga a elegir qué se pierde para que algo esencial permanezca.

Esa misma idea de escucha y diálogo la traslada a su labor como dinamizadora cultural. Coordina un club de lectura en la universidad, abierto a estudiantes, profesorado y personal de administración, donde propone libros que le han marcado y fomenta un intercambio libre de jerarquías. Allí, como en la poesía, no hay respuestas correctas, sino miradas que se complementan.

Cuando escribe, Natalia vuelve una y otra vez a los grandes temas que atraviesan la experiencia humana: el amor, la pérdida, la incomunicación, la belleza. Para ella, la poesía no es exactamente un género, sino un acontecimiento, algo que sucede y transforma. Llega sin avisar: una imagen cotidiana, un recuerdo, un objeto. Por eso siempre lleva una libreta encima; a veces se detiene en mitad del camino que transita en bicicleta para anotar un verso. Otras se levantan de madrugada. Muchas notas no llegan a convertirse en poema, pero todas forman parte de la espera.

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La poesía, parece decir, no se posee, se frecuenta. Y en ese frecuentar humilde, atento y obstinado, Natalia Carbajosa ha construido una obra que entiende el lenguaje como una forma de estar en el mundo con las antenas abiertas, sabiendo que cada poema puede ser el último y que, aun así, merece la pena seguir escuchando.