La fauna de Murcia se cuela en el objetivo en el concurso #MeGustaRegiónDeMurcia

Una gaviota picofina se lanza en picado sobre las aguas de las Salinas de San Pedro del Pinatar. En Sierra Espuña, un zorro rojo observa directamente al objetivo. Y, de nuevo en las salinas, dos flamencos parecen mantener una conversación a orillas del Mar Menor. La fauna de los espacios naturales de la Región se ha convertido en protagonista de las tres fotografías ganadoras de la cuarta edición del concurso #MeGustaRegiónDeMurcia #EspaciosNaturales, cuyos premios se han dado a conocer coincidiendo con el Día Mundial de la Fotografía.

El primer premio ha sido para Chapuzón a la captura, de Pablo García, tomada en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. La imagen congela el instante en el que una gaviota picofina (Larus genei) se precipita hacia el agua en busca de alimento.

La segunda fotografía premiada, Los zorros rojos, lleva la firma de Arancha Cánovas y fue realizada en el Parque Regional de Sierra Espuña. En ella, un ejemplar de zorro rojo (Vulpes vulpes) permanece atento ante la cámara, en una imagen que convierte la mirada del animal en el centro de la composición.

El tercer premio ha recaído en Sergio García por Comunicación, una fotografía tomada también en las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar que recoge la interacción entre dos flamencos (Phoenicopterus ruber).

61 miradas sobre los espacios naturales

Las tres imágenes fueron seleccionadas entre las 61 fotografías recibidas durante el periodo de participación, abierto entre el 24 de julio y el 16 de agosto. El concurso, convocado por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, buscaba precisamente mostrar a través de la fotografía la diversidad de los espacios naturales protegidos de la Región.

El jurado estuvo integrado por profesionales de la fotografía, la cultura, la comunicación y la conservación de la naturaleza: Francisco Villalobos Revelles, Javier Murcia Requena, Mónica Rubio Vega, Manuel Madrid García y José Martínez Sánchez. Para elegir las imágenes ganadoras se tuvieron en cuenta aspectos como la calidad técnica y la originalidad, pero también la capacidad de cada fotografía para transmitir los valores de los espacios naturales.

'Comunicación', de Sergio García / Sergio García

Más allá del resultado estético, el concurso deja así un pequeño catálogo de la biodiversidad de la Región de Murcia, desde los humedales del litoral hasta los bosques y montañas de Sierra Espuña. Tres imágenes y tres animales sirven como puerta de entrada a unos paisajes que, vistos a través del objetivo, adquieren una dimensión distinta.

Fotografía y naturaleza

El certamen estaba abierto a mayores de 18 años y permitía presentar imágenes tanto en color como en blanco y negro. Las fotografías debían publicarse en Instagram, Facebook o X junto a su título y acompañadas de las etiquetas del concurso.

La ganaora del primer premio 'Chapuzón a la captura', de Pablo García / Pablo García

Los premios están vinculados además al turismo de naturaleza. El ganador disfrutará de una noche para dos personas con cena en un establecimiento adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Espuña; el segundo recibirá una experiencia de turismo activo para dos personas, con comida incluida, y el tercero, una comida para dos en uno de los restaurantes de las Áreas Protegidas de la Región.

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La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, destacó que “un año más, este concurso nos permite descubrir nuestros espacios naturales a través de la mirada de quienes los recorren y los fotografían. Las imágenes ganadoras son un magnífico ejemplo de la diversidad de especies que podemos encontrar en la Región y contribuyen a acercar este patrimonio natural a toda la ciudadanía”.