Café Quijano regresa a Cartagena con su sonido más emblemático

A finales de los años noventa, tres hermanos de León consiguieron hacerse un hueco en las listas españolas con una mezcla de pop, rock y ritmos latinos que encontró su gran golpe de efecto en La Lola. Poco después llegaría La taberna del Buda y, con ella, una proyección internacional que convirtió a Café Quijano en uno de los nombres propios de la música española de comienzos de siglo. Casi tres décadas después, Manuel, Óscar y Raúl Quijano regresan a los escenarios con aquel repertorio, pero también con las distintas transformaciones que ha experimentado su música desde entonces.

El trío leonés recalará este jueves en Cartagena, dentro del ciclo Noches de Sal, para actuar a las 21.00 horas en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres, con apertura de puertas a las 20.00 horas.

La cita propone un recorrido por los temas más conocidos de la formación y por una trayectoria que, lejos de quedarse detenida en sus primeros éxitos, ha pasado también por una profunda aproximación al bolero y por nuevas composiciones.

El salto de León a Latinoamérica

Café Quijano comenzó su trayectoria discográfica en 1998, pero fue con La extraordinaria paradoja del sonido Quijano, publicado un año después, cuando alcanzó una dimensión mayor. La Lola se convirtió en su gran carta de presentación y abrió una etapa de enorme repercusión comercial que tendría continuidad con La taberna del Buda (2001), uno de los discos más importantes de su carrera.

Aquel trabajo amplió la fórmula del grupo y confirmó una manera de entender la música que mezclaba pop, rock, sonoridades latinas y una fuerte presencia de la guitarra. El éxito traspasó las fronteras españolas y llevó al trío a actuar en distintos países de Europa y América.

Después de varios años de actividad, los hermanos Quijano interrumpieron temporalmente su trayectoria como grupo. Su regreso en 2012 abrió, sin embargo, una segunda etapa muy diferente.

Del pop latino al territorio del bolero

La vuelta de Café Quijano estuvo marcada por Orígenes: El bolero, un proyecto que convirtió el género latino en el centro de su propuesta y que acabaría desarrollándose en una trilogía. El cambio permitió al grupo explorar un registro más reposado y elegante sin abandonar la identidad que había construido durante sus primeros años.

Desde entonces, los Quijano han alternado esa faceta con la recuperación de sus éxitos más populares y con nuevos trabajos. El último de ellos, Miami 1990, publicado en 2025, recupera parte del universo sonoro y narrativo de sus anteriores trabajos y conecta de nuevo con aquella etapa inicial de la formación.

El concierto de Cartagena permitirá comprobar esa evolución en directo. Junto a los temas más reconocidos de la foración leonesa, el repertorio incorpora composiciones de las distintas etapas de la banda y muestra la amplitud de una carrera que ha transitado por diferentes formas de entender la música latina.

Segunda cita de Noches de Sal

La actuación de Café Quijano será la segunda cita de Noches de Sal 2026, el ciclo de música de verano que se desarrolla en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres. La programación arrancó el pasado 14 de agosto con Astola y continuará después con 500 Noches, homenaje a Joaquín Sabina; Carlos Ares; Taylormanía, espectáculo dedicado a Taylor Swift, y Miguel Ríos, que cerrará el ciclo el 29 de agosto.

El escenario del Parque Torres volverá así a combinar este verano artistas nacionales de distintas generaciones y propuestas que recorren desde el pop y el rock hasta los homenajes a grandes nombres de la música popular.

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En el caso de Café Quijano, la cita permitirá reencontrarse con un repertorio construido a lo largo de casi 30 años de carrera, pero también con la evolución de un grupo que ha sabido modificar su sonido sin renunciar a las canciones que marcaron su primera etapa.