Manuel López Moñino: del balón en los bancales a la lucha social

Manuel Moñino es, ante todo, un hombre de compromiso. Su trayectoria vital está marcada por una entrega constante a las causas colectivas, a la justicia social y a los movimientos que han buscado transformar la vida cotidiana de la gente desde abajo. Su forma de entender la militancia nace de una convicción profunda: las cosas solo cambian cuando alguien se arremanga y se pone a hacerlas.

Su camino en la lucha comenzó muy pronto. Con apenas dieciséis años, su implicación social tomó forma en torno al equipo de fútbol de su pueblo, el Nueva Vanguardia, donde el compañerismo y la autogestión funcionaban como una pequeña escuela de organización comunitaria. Desde ese entorno saltó al Movimiento Vanguardia, impulsado por los jesuitas, un espacio donde coincidió con sacerdotes comprometidos y figuras que le marcaron profundamente. Allí, Manuel descubrió que la acción social podía ser una herramienta poderosa de cambio, incluso en un contexto de restricciones políticas.

Nacido a finales de los 40, una época marcada por la posguerra y la dictadura, López Moñino comenzó muy pronto a interesarse por la realidad social y política que lo rodeaba. Su despertar político se produjo en los años finales del franquismo, cuando muchos jóvenes buscaban espacios de participación y cambio en un contexto de libertades limitadas.

Como tantos otros activistas de la época, López Moñino participó en la organización de trabajadores y en la construcción de estructuras sindicales que aspiraban a mejorar las condiciones laborales y a abrir espacios de libertad. Con la llegada de la democracia y la legalización de los partidos políticos, su trayectoria evolucionó hacia nuevos espacios políticos.

Una de las facetas más significativas de su trayectoria ha sido su intensa participación en el movimiento vecinal. Desde asociaciones vecinales y plataformas ciudadanas, López Moñino participó activamente en iniciativas destinadas a impulsar la participación democrática y a dar voz a las demandas de los ciudadanos. A lo largo de los años, su actitud constante y discreta le ha llevado a realizar ese trabajo imprescindible pero poco visible: recoger firmas, repartir folletos, organizar charlas, sostener la intendencia de los movimientos sociales y dar continuidad a las campañas. Para él, ese trabajo ‘de hormiguita’, que no busca reconocimiento, es la base de cualquier causa justa. Siente un profundo rechazo por quienes se excusan o se justifican sin implicarse.

Ese espíritu cívico ha continuado presente en su actividad durante las últimas décadas, apoyando las reivindicaciones de las plataformas de mayores. Entre las causas que han contado con su implicación destaca la defensa del patrimonio cultural y de los espacios simbólicos de la ciudad de Murcia. En este ámbito, ha participado desde el comienzo en las movilizaciones ciudadanas para preservar el emblemático Cine Rex de Murcia, un edificio profundamente ligado a la memoria cultural de varias generaciones. Ya casi octogenario, su compromiso se mantiene intacto, y también su exigencia hacia las instituciones.

Después de más de 60 años de activismo, Manuel sigue movido por la misma idea que lo impulsó a los 16 años: si la sociedad no es justa, hay que trabajar para cambiarla. Su vida es testimonio de que la transformación no se logra con discursos vacíos, sino con constancia, humildad y la firme voluntad de hacer lo que hay que hacer.

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La trayectoria de Manuel López Moñino refleja la historia de un ciudadano comprometido con su tiempo y la convicción de que la política, entendida como servicio público y acción colectiva, sigue siendo una herramienta fundamental para mejorar la vida de las personas.