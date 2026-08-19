Julia Cry llevará la música urbana murciana a la primera edición del festival Neorama en Granada

Julia Cry será la representante de la Región de Murcia en la primera edición de Neorama, el nuevo festival de talento musical joven impulsado por la Confederación de Juventudes Musicales de España con motivo de su 75 aniversario. El encuentro se celebrará del 3 al 5 de septiembre en Granada y reunirá conciertos, actividades formativas y encuentros profesionales en distintos espacios patrimoniales de la ciudad.

La cantante y compositora murciana ofrecerá dos actuaciones dentro del programa. La primera será el viernes 4 de septiembre, a las 20.30 horas, en el Patio del Ayuntamiento de Granada, y la segunda tendrá lugar el sábado 5, a las 19.30 horas, en el Carmen de los Porcel, según la programación facilitada por la organización.

Neorama contará con 40 conciertos, más de una decena de actividades formativas y divulgativas y la participación de unos 500 jóvenes artistas procedentes de distintas comunidades autónomas. El evento cuenta con el apoyo de la Comunidad Autónoma, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

Una voz murciana en la nueva escena urbana

La presencia de Julia Cry en Granada llega después de una trayectoria especialmente rápida para una artista que comenzó a publicar sus primeras canciones hace apenas unos años. En 2022 presentó Elemental, su primer EP, y en enero de 2024 publicó Insisto, su primer álbum, un trabajo de nueve canciones producido junto a N. Rizo y 808 Blanco. Su propuesta se mueve principalmente dentro de la música urbana, aunque incorpora referencias del afro, el flamenco y el jazz.

La artista ya ha llevado su música a escenarios como Hermosa Fest, FMS, Spring Play Festival, Fortaleza Sound o Cartagena Suena, y en 2024 ganó el concurso nacional Reyes de La Plaza, al que concurrieron más de 8.000 participantes.

Ese mismo año amplió su proyección fuera de la Región con su participación en FEAT, el concurso de talentos de música urbana de RTVE presentado por Inés Hernand y con un jurado formado, entre otros, por Ana Mena y Omar Montes. Julia Cry fue una de las doce participantes del programa, que se grabó en Argentina.

2024 terminó además con dos reconocimientos para la artista en los Premios Yepes de la Música de la Región de Murcia. Julia Cry recibió el galardón a Mejor Artista Emergente y Insisto fue distinguido como Mejor Álbum de Músicas Urbanas.

Desde entonces, la murciana ha continuado ampliando su repertorio. En 2025 publicó, entre otros temas, Cardio, y durante 2026 ha incorporado nuevas canciones como Lluvioso, Cosas Paranormales y Yeh Yeh. Su lanzamiento más reciente es No le pares, publicado el 7 de agosto.

Granada como punto de encuentro

Neorama nace con la intención de reunir en un mismo programa a jóvenes proyectos procedentes de todas las comunidades y ciudades autónomas, y combinar actuaciones con formación, reflexión y oportunidades de profesionalización. La programación incluye estilos que van desde el pop, el rock y el indie hasta el jazz, el flamenco, la electrónica, el folk y la música clásica.

Entre los espacios que acogerán actividades figuran el Teatro del Generalife, el Auditorio Manuel de Falla, el Palacio de Carlos V, el Carmen de los Mártires y la Fundación Rodríguez-Acosta, además de otros enclaves patrimoniales de Granada.

La programación artística incluye 11 proyectos emergentes representantes de distintos territorios, entre ellos Julia Cry por Murcia, Musikene Big Band por el País Vasco, Liceu BLAM Collective por Cataluña, Mühlfeld Ensemble por Andalucía, la Joven Orquesta Sinfónica de la FSMCV por la Comunidad Valenciana o Perímetro por Melilla.

Cada proyecto realizará dos actuaciones durante el festival y optará a distintos reconocimientos, mientras que el programa se completa con talleres, encuentros y actividades dedicadas a cuestiones como la igualdad, la accesibilidad, la innovación, el emprendimiento y el Estatuto del Artista.

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El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, señala que "desde el Gobierno regional, apoyamos este evento que reúne a músicos jóvenes de las distintas provincias alrededor de conciertos, encuentros y actividades formativas que contribuirán en su proceso de profesionalización dentro de las industrias culturales y creativas".