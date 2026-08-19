‘Instants’, convierte los pequeños instantes en memoria en La Manga del Mar Menor

Hay momentos que duran apenas unos segundos y terminan ocupando años enteros de la memoria. Un primer encuentro con el mar, el tacto de un abrazo, una ausencia, una amistad que cambia de forma con el paso del tiempo. De esa materia aparentemente pequeña, pero decisiva, está hecho Instants, el espectáculo con el que Non Sin Tri Circo cerrará este miércoles la programación de calle del 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier.

La compañía gerundense llegará a las 22.00 horas al Puerto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor, donde ofrecerá de forma gratuita una pieza de 45 minutos que utiliza el lenguaje del circo contemporáneo para hablar de algo mucho menos espectacular y, precisamente por eso, más difícil de atrapar: el tiempo y aquello que permanece cuando el tiempo pasa.

El cuerpo como lenguaje

El monociclo, los portes acrobáticos y la cuerda aérea son las herramientas con las que la compañía construye una historia protagonizada por tres personajes que atraviesan distintas etapas de la vida. La acrobacia se convierte así en parte de una dramaturgia que habla de amistad, afectos, cuidados y memoria, pero también de la necesidad de los otros para sostenerse, literalmente y en sentido figurado.

Instants parte de situaciones reconocibles para cualquiera —la primera vez que se contempla el mar, la experiencia de una pérdida, el recuerdo físico de un abrazo— y las transforma en imágenes escénicas. El resultado es una propuesta que combina la precisión y el riesgo propios del circo con una dimensión emocional que busca detener la mirada del espectador en aquello que normalmente sucede demasiado deprisa.

Un porte acrobático sobre monociclo durante la representación del espectáculo. / Nacho Pardo

La compañía Non Sin Tri Circo, con sede en Girona, trabaja desde el circo contemporáneo incorporando en sus espectáculos una dimensión narrativa y social. En Instants, esa búsqueda se concreta en una pieza que coloca en primer plano las relaciones humanas y la forma en que los vínculos se transforman a medida que transcurre la vida.

El espectáculo se construye a partir de pequeños momentos que, pese a su aparente sencillez, terminan adquiriendo un peso decisivo en la memoria personal. La primera vez que se contempla el mar, una pérdida o el recuerdo de un abrazo sirven a la compañía para explorar cómo las experiencias cotidianas pueden convertirse en huellas que permanecen.

Un Festival que sale a la calle

La llegada de Instants a La Manga no será únicamente el último espectáculo del ciclo de calle de esta edición, sino también su recorrido más alejado del centro de San Javier. El Festival habrá llevado durante el verano cuatro propuestas gratuitas a tres espacios distintos del municipio, en una programación desarrollada en colaboración con Estrenarte, el festival de creación joven impulsado por la Comunidad Autónoma.

El recorrido comenzó el 31 de julio en la Plaza de España de San Javier con Sísifos, de la compañía murciana UpArte, que trasladó al espacio público el mito clásico a través del circo contemporáneo. El mismo escenario acogió el 10 de agosto Winter Speaks, de Sebastián Paladines y Arena Teatro y Danza, una propuesta que cruza danza, teatro e impacto visual.

El 15 de agosto, la programación se desplazó a Santiago de la Ribera con Elipsión, de El Carromato Teatro de Calle, un espectáculo itinerante que convirtió el paseo marítimo en escenario mediante luces, música electrónica, movimiento y efectos pirotécnicos sin ruido. El cierre llegará ahora al Puerto Tomás Maestre, junto al Mar Menor, con una propuesta de naturaleza más íntima.

El director del Festival y concejal de Cultura, David Martínez, defendía esta apertura del certamen hacia los espacios públicos como una manera de ampliar sus públicos y sacar la programación de los límites del Auditorio. "Hay espectadores que entran al Festival por una gran función en el Auditorio y otros que lo descubren en la calle, viendo un espectáculo gratuito en familia o paseando una noche de agosto", señalaba en la presentación del ciclo. "Lo importante es que la cultura ocurra, que esté viva y que San Javier la sienta como algo propio".

La experiencia de esta edición, según la valoración realizada por el propio Festival después de las tres primeras funciones, ha reforzado esa apuesta. Martínez considera que "el éxito del teatro de calle en esta edición confirma que había una demanda y unas ganas enormes de encontrarse con la cultura también fuera del Auditorio" y destaca la presencia conjunta de "familias, jóvenes, vecinos y visitantes" en las distintas propuestas.

Hay además una idea que resume el sentido de este desplazamiento del Festival hacia plazas y paseos: "El teatro de calle tiene algo profundamente democrático: sucede delante de todos, sin barreras, sin butacas asignadas y sin necesidad de saber nada antes de dejarse sorprender", afirma el director del certamen.

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Con Instants, esa filosofía encontrará un cierre especialmente coherente. El Festival abandona por una noche la lógica de la butaca y el escenario cerrado para instalarse junto al Mar Menor, donde tres cuerpos en equilibrio hablarán de algo tan universal como difícil de representar: qué hacemos con el tiempo que tenemos y qué queda de nosotros en los instantes que compartimos con los demás.