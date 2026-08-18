Shakira recorrerá Quibdó para ver los daños causados por el terremoto y anunciará ayudas

La cantante colombiana Shakira visitará este lunes Quibdó, capital del departamento del Chocó (Colombia), para recorrer algunas de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y conocer de primera mano la situación de las familias damnificadas.

Está previsto que Shakira haga un anuncio sobre la manera en que ayudará a los habitantes de esta región, una de las más pobres de Colombia, a afrontar los efectos devastadores del terremoto, que dejó en el Chocó 13 muertos, miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas, según personas cercanas a la artista.

Shakira visitará además proyectos educativos de su Fundación Pies Descalzos, que acompaña en Colombia a más de 300 colegios públicos y ha construido o intervenido al menos 22 centros educativos.

La Fundación Pies Descalzos trabaja desde hace dos décadas en Quibdó, donde en 2005 inauguró la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (INTAR), destinada a estudiantes de primaria.

Desde entonces, miles de alumnos han recibido apoyo de la organización, que actualmente construye una nueva sede de la INTAR, cuya obra figuraba con un avance del 90 % en la web de la fundación y que tendrá capacidad para 960 estudiantes y 6.000 metros cuadrados de superficie construida.

La visita se produce una semana después del terremoto, cuyo epicentro se situó en San José del Palmar (Chocó) y que golpeó con especial fuerza también a los departamentos de Valle del Cauca y la región del Eje Cafetero.

El Chocó es uno de los departamentos con mayores índices de pobreza de Colombia y entre sus municipios se encuentran algunos de los más afectados por el sismo.

Shakira ya había expresado su solidaridad con las víctimas tras el terremoto y mostrado su apoyo a las familias afectadas antes de desplazarse ahora hasta una de las zonas más golpeadas por la tragedia.

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"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", dijo en X el pasado lunes.

Fuente: El Periódico