Míriam Salinas y los orígenes del crimen contado

Míriam Salinas Guirao creció en la Cieza de finales de los 90 rodeada de palabras antes de saber que viviría de ellas. No lo llamaba periodismo, ni siquiera escritura: lo llamaba contar. Contar cuentos, contar recuerdos, contar lo que decían los mayores. Hablar con sus abuelas y sus tías fue, sin saberlo, su primer ejercicio de reporterismo. Allí aprendió que la memoria necesita ser dicha para no desaparecer y que las historias, incluso las más pequeñas, reclaman a alguien que las escuche.

Desde muy joven tuvo claro que su camino pasaría por la palabra. No tanto por informar como por transmitir. Escribía diarios, dibujaba, soñaba con «pintar hojas», como decía entonces, dejando huella en el papel de aquello que otros vivían. Ese impulso —el de recoger lo que se cuenta y devolverlo convertido en relato— marcaría toda su trayectoria posterior.

Estudió Periodismo en la UMU. Los reportajes, entrevistas y artículos publicados mientras aún era estudiante le permitieron comprobar que la universidad y la calle se alimentaban mutuamente. Entendió que el periodismo no se limita a narrar lo evidente, sino que cobra sentido cuando se adentra en los márgenes.

Fue precisamente en esos márgenes donde nació su interés por la prensa de sucesos. Durante la carrera, un reportaje sobre un crimen ocurrido en Cieza llamó la atención de uno de sus profesores: no era habitual que una estudiante eligiera ese tipo de tema. Para Míriam, sin embargo, la atracción no tenía que ver con el morbo, sino con aquello que desborda la norma. El crimen, el incendio, el motín o la catástrofe rompen la rutina y revelan tensiones sociales, miedos colectivos y formas de mirar el mundo que rara vez aparecen en los discursos oficiales.

A esa inquietud se sumó su pasión por la historia. Por historias que no suelen ocupar los manuales escolares, pero que dicen mucho sobre una época y sobre quienes la habitaron. Tras terminar la carrera, siguió formándose en historia y participó en charlas y actividades centradas en la memoria local y los relatos menos transitados del pasado.

El punto de inflexión llegó con el descubrimiento de las hemerotecas digitales, que cambiaría su manera de investigar y de entender la prensa histórica. Gracias a Verónica de Haro, hoy directora de su tesis, Míriam empezó a bucear en archivos y periódicos del siglo XIX. Allí encontró un territorio fértil donde confluirían todas sus obsesiones: la palabra, la memoria, la historia y lo sensacionalista.

Desde 2023 desarrolla su tesis doctoral gracias a una Beca de Formación del Profesorado Universitario (FPU) en la Universidad de Murcia, donde trabaja actualmente. Su investigación se centra en el periodo del Sexenio Democrático y, en concreto, en los años del reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873), un momento de libertad de imprenta y expansión de la prensa. Analizando miles de noticias publicadas en diarios como La Paz de Murcia y El Imparcial, Salinas estudia cómo se narraban los sucesos antes de que existiera una sección específica para ellos.

Lo que encuentra no es un periodismo frío ni distante, sino profundamente narrativo, heredero de la tradición oral, de los pliegos de cordel y de los romances populares. Crímenes teatralizados, bandoleros romantizados, descripciones minuciosas del horror y una clara implicación emocional del redactor. La objetividad aún no se había convertido en ideal; la emoción, sí.

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Míriam Salinas investiga crímenes antiguos, pero su verdadero objeto de estudio es una mirada: la del periodismo que descubre que contar la desgracia también es una forma de explicar el mundo. Una mirada que, siglo y medio después, sigue reconociéndose en cada titular donde la sangre y la tinta vuelven a ser extraños compañeros de viaje.