Miguel López Guzmán: la tabla donde comienza el vuelo

El punto de partida es la superficie que hay que animar -tela u hoja de papel- y la primera mancha de color o tinta que en la misma se pone: El efecto que de ello resulta, la aventura que de ello se deduce. Jean Dubuffet. Prospecto para los aficionados de todo tipo.

El 25 de julio de 1909 Louis Blériot aterrizaba, a bordo de su monoplano, en las cercanías de Dover, una localidad inglesa próxima al acantilado donde Shakespeare situó una dramática escena de El Rey Lear. Blériot había despegado treinta minutos antes de Les Barraques, un caserío francés cercano a Calais, y concluía así la primera travesía del Canal de la Mancha con algo más pesado que el aire. La proeza fue objeto de un homenaje por parte de un, entonces, joven pintor: Robert Delaunay; una pintura de carácter abstracto, donde abundan los círculos cromáticos, en la que apenas podemos distinguir las hélices, las ruedas, un biplano y algún personaje ejerciendo trabajos de mecánico en la puesta a punto del Blériot XI, el aparato con el que se cruzó el estrecho. La constatación de un nuevo héroe: el constructor-aviador; de un nuevo elemento artístico: el avión, que será un fiel reflejo de ese credo llamado futurismo; y de un vínculo inquebrantable: pintura-velocidad-aventura. Delaunay ha puesto el rugido, la pasión por el motor y lo que tiene de atrevido el hecho de volar, en el lienzo. «El poder –yo señalaría la fascinación– de la máquina se impone y ya casi no podemos concebir la humanidad sin ella», llegó a decir Raymond Duchamp-Villon.

Esa fascinación por la aviación, por la aventura, por el azar… Y, como consecuencia de lo antedicho, por la exploración de territorios nuevos y desconocidos, la encontramos en este cuadro de López Guzmán –que en alguna ocasión llegaría a experimentar las sensaciones que procura el vuelo sin motor–. Un homenaje a la aviación, al aviador y, especialmente, a esa estética que rodeó el mundo de la aeronáutica en las primeras décadas del siglo XX, una épica que quedaría establecida en el imaginario colectivo hasta que estalló la Primera Guerra Mundial y los efectos de la aviación en la población adquirieron otros significados.

López Guzmán es un personaje cuya característica principal es su inquietud y su voluntad de comunicar, siempre con ironía un tanto provocadora, tanto en sus escritos –ha publicado infinidad de libros y artículos, y editado y dirigido distintas publicaciones– como en su faceta de diseñador, en la que encontramos interesantes referencias al mundo de la aviación que establecen vínculos visibles y evidentes con esta obra, con este Sueño del aviador que observa el vuelo, libre como el viento, de un aparato, en una guerra, «en inglés, war», que se nos antoja incruenta. Imposible olvidar aquel cartel-logotipo para Ícaro-Bar: Drink Ícaro Fly Ícaro, con aquel aviador que se desplaza, copa en mano, airoso en su avioneta; un cartel que realizó estudios gráficos Tábano –el estudio de diseño que compartía, el autor de esta obra, con Julio García Abril– y que sería el preludio de otra propuesta gráfica que nos indicaba el interés de López Guzmán por la imaginería aeronáutica: la imagen de la discoteca Trips, con aquel aviador que corre veloz, bufanda al viento, subido, no a un biplano sino a un velocípedo. Un logotipo con interesante boceto previo –una pintura en azulados y verdosos tonos grisáceos– con, de nuevo, un aviador, que observa el mar desde los acantilados de la costa cartagenera.

A diferencia de aquel homenaje a la aviación de Delaunay, este cuadro resulta de una austeridad y un contraste cromático apabullante; tal que fuera la representación, irreal, de una ensoñación. Una austeridad en la que, precisamente, reside su fuerza expresiva. Tiene esta pintura, algo de aquel arte informalista defendido por Dubuffet, de aquella idea de expandir los límites de la superficie del lienzo, dando absoluta prioridad a la materia, a la textura y a los procedimientos puestos en juego para realizar la obra. Es cierto, y no nos parece oportuno obviarlo, que Miguel López Guzmán es un pintor que sabe acomodarse a las reglas y los códigos que exige la pintura, sobre todo cuando se enfrenta al género del retrato en el que tantas veces ha incursionado. Un género, el del retrato, en el que ha demostrado su dominio técnico como pintor, aprendido de grandes maestros murcianos: Joaquín, Garay o Almela Costa, y también de su padre –pintor aficionado que incluso llegaría a realizar algún cartel–. Pero tiremos un poco de ironía: este aviador, este aeroplano, no ha sido pintado con los habituales pinceles y óleos, no son materiales nobles con los que ha sido realizada la obra. Este raid aéreo ha sido pintado con escobilla de váter y pobres pigmentos, lo que no es impedimento para obtener un eficaz resultado; y encuadrado tal que fuese una escena cinematográfica, invitándonos a averiguar qué hay más allá del rectángulo de la pantalla, o qué será lo que vendrá a continuación en la secuencia del film. Sí, un informal atrevimiento.

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Así que elogiemos el atrevimiento, la osadía, la capacidad de evocación que el autor nos ofrece, para que podamos compartir con él, siquiera un instante, el sueño de volar y ser parte activa de un tiempo pasado que no podrá volver. Y es que, acaso no es esa una de las más importantes funciones del arte: materializar los sueños y hacerlos realidad.