'Calentamiento', cuando la realidad supera las expectativas

Las altas expectativas creadas en torno a la última creación de Rocío Molina, Calentamiento, tras la foto en la que se ve a Pedro Almodóvar rendido a sus pies y tras conseguir tres Premios Talía a mejor intérprete femenina, mejor coreografía y mejor espectáculo de danza, quedaron más que superadas en la actuación del pasado domingo.

En las tablas del Auditorio Parque Almansa, dentro de la 56.ª edición del Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier, se vivió una noche de auténtica locura, con catarsis final donde Molina no paró de calentar, y de empezar el espectáculo con un zapateado infinito hasta que solo quedaron el técnico y ella, mostrando una fortaleza física y mental admirable.

Calentamiento es una obra que empieza y que no acaba, que está dentro de un bucle eterno con diferentes lecturas, con diferentes capas que cuestionan lo que es un espectáculo, el cómo debería ser una obra de danza, cómo se gestiona el cansancio, los edadismos vinculados a un cuerpo que duele pero que quiere continuar en esa fiesta que supone subirte a un escenario y mostrar tu arte, o el arte que esperan los demás de ti por ser la figura que has llegado a construir. Las pautas de improvisación, con las que se hace un guiño a la creación vinculada al posmodernismo, entrelazada con pinceladas de danza teatro, musicales y un movimiento punk que combustiona con el amor en varias perspectivas. Una coctelera musical, de movimiento y escenográfica, que performa el lenguaje del flamenco bajo la mirada y la danza de una mujer que aboga por la libertad de expresión en tiempos convulsos.

Su baile es espectacular, explosivo, cautivador, hipnótico, con una energía que arrolla a aquel que lo ve, fusionando la técnica con los mensajes que expone de forma sutil o no tanto. Su voz acompaña a la dramaturgia, guiando la historia que empieza una y otra vez donde el calentamiento y la disciplina son el hilo conductor, siendo una metáfora real tangible de la vida de las bailarinas y bailaoras, extrapolable a la vida real donde todo cuesta, todo cansa, pero en la que hay que seguir viviendo en la rueda interminable de hámster.

A este aparente solo lo acompañan de forma extraordinaria y gamberra Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango, Gara Hernández y José Manuel Ramos ‘Oruco’, porque, aunque el calentamiento es una cosa individual y ‘los músicos no calientan’, la vida surfea entre la sociedad, y una vez que abres la caja de Pandora, puede suceder cualquier cosa.

Calentamiento es una obra que te hace reflexionar sobre muchas cosas de las que no eres consciente hasta que revisitas la sucesión de momentos hilvanados de forma maestra. No decae el ritmo o sí, pero Molina lo vuelve a subir de forma sorpresiva, no dejando al público adivinar lo que puede suceder a continuación, haciendo que el tiempo se convierta en algo infinitamente relativo pese al calor de la noche.

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Por último, cabe mencionar que la obra en sí es metáfora y homenaje, apropiacionismo de momentos de otros grandes coreógrafos que han construido la historia de la danza, revisitados desde el imaginario de Rocío Molina, creando, sin lugar a dudas, una obra maestra que no dejó indiferente a nadie.