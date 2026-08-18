Berlanga, Azcona y Tim Burton protagonizan el ‘Cine bajo las estrellas’ del Parque de Fofó

La Filmoteca Regional Francisco Rabal continúa esta semana su programación de Cine bajo las estrellas en el Auditorio del Parque de Fofó de Murcia con cuatro títulos que recorren diferentes territorios del cine popular: Gremlins 2, Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver, La escopeta nacional y La vaquilla. Las proyecciones, organizadas por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Murcia, son gratuitas hasta completar aforo.

La programación comenzará este miércoles, a las 21.30 horas, con Gremlins 2: la nueva generación, dirigida por Joe Dante. La película retoma seis años después a las criaturas que habían convertido en un fenómeno la primera entrega de Gremlins, estrenada en 1984 con Dante también en la dirección y Steven Spielberg como productor ejecutivo.

En esta segunda película, Gizmo vuelve a quedar en manos de Billy Peltzer, aunque esta vez el escenario cambia del pequeño pueblo de la primera entrega a un moderno rascacielos de Nueva York. Una nueva generación de criaturas vuelve a sembrar el caos cuando se incumplen, otra vez, las reglas que deberían mantenerlas bajo control. Dante aprovecha la secuela para llevar todavía más lejos el humor, la parodia y el carácter desatado y desenfrenado de la película original.

Una noche en el universo de Tim Burton

El jueves estará dedicado al imaginario de Tim Burton con una doble sesión. A las 21.30 horas se proyectará Pesadilla antes de Navidad, dirigida por Henry Selick a partir de una historia y unos personajes creados por Burton, que además ejerció como productor. La película sigue a Jack Skellington, el rey de Halloween, cuando descubre el mundo de la Navidad y decide trasladar sus celebraciones a su propio territorio. El resultado es una historia de animación en stop motion en la que conviven monstruos, canciones, humor y una melancolía muy característica del universo de Burton.

Jack skellington en una escena de 'Pesadilla antes de Navidad'. / L. O.

La segunda sesión comenzará a las 23.00 horas llegará La novia cadáver, esta sí dirigida por el propio Tim Burton junto a Mike Johnson. La historia parte de un joven que, mientras ensaya sus votos matrimoniales, termina casándose accidentalmente con una mujer muerta. El error lo llevará a un mundo de ultratumba donde los muertos parecen tener una vida bastante más animada que los vivos.

Berlanga y Azcona, una mirada al país desde el humor

El viernes será el turno de Rafael Azcona, con dos de sus trabajos junto a Luis García Berlanga. A las 21.30 horas, La escopeta nacional llevará al espectador hasta una cacería organizada por un empresario en la España tardofranquista que pretende aprovechar la reunión de políticos, aristócratas y hombres de negocios para cerrar acuerdos. La finca se convierte así en un pequeño retrato de un país atravesado por los intereses particulares, las relaciones de poder y el oportunismo.

Guillermo Montesinos, Alfredo Landa y José Sacristán en 'La vaquilla'. / L. O.

A las 23:15 horas, La vaquilla trasladará ese humor al escenario de la Guerra Civil española. Un grupo de soldados republicanos se infiltran en territorio tomado por el ejército sublevado con un objetivo tan sencillo como disparatado: hacerse con una vaquilla durante las fiestas de un pueblo. A partir de esa situación, Berlanga y Azcona construyen una comedia en la que el absurdo sirve para mostrar la dimensión humana de quienes están atrapados en una guerra.

La programación reúne así en apenas tres jornadas el cine fantástico de los ochenta, la animación de Tim Burton y el humor corrosivo de Berlanga y Azcona, con películas pertenecientes a épocas y lenguajes diferentes pero capaces de mantener su capacidad de convocatoria.

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El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha destacado que el traslado durante el verano de la Filmoteca al Parque de Fofó permite «llegar a nuevos públicos» y contribuir a la «alfabetización audiovisual».