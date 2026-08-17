Silvio Rodríguez, Bryan Adams y Dani Martín encabezan un otoño musical de lujo en la Región de Murcia

Cuando agosto empiece a despedirse y las noches de verano pierdan poco a poco su condición de escenario natural, la música, que no ha parado de sonar durante el periodo estival, no hará lo mismo. La Región de Murcia afronta el otoño con una agenda de conciertos cargada de grandes nombres, desde el regreso de artistas fundamentales de la canción de autor hasta figuras internacionales del pop, el rock, el jazz y la música de raíz.

La temporada arrancará prácticamente sin transición. Septiembre recuperará el pulso de los grandes festivales con una nueva edición del B-Side Festival, que reunirá en Molina de Segura a algunas de las bandas más reconocibles del panorama nacional e internacional. El viernes 4 de septiembre pasarán por el escenario Sidonie, No Los Ángeles y Serial Killerz, mientras que el sábado 5 llegará uno de los carteles más ambiciosos del otoño, con Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Crystal Fighters, Sexy Zebras, Niña Polaca, Alcalá Norte y Xavibo.

Rigoberta Bandini. / ISRAEL SANCHEZ

Pero septiembre tendrá también nombres propios fuera de festivales. El 24, Sara Baras llevará su flamenco al Auditorio El Batel de Cartagena, mientras que un día después Dani Martín ocupará la Plaza de Toros de Murcia, donde ofrecerá además una segunda actuación el día 26. La misma noche del 25, Camela participará en las fiestas de Carthagineses y Romanos de Cartagena.

Octubre empieza con Silvio Rodríguez

Si septiembre servirá para recuperar el pulso de los festivales, octubre llegará directamente con uno de los nombres mayores de la canción latinoamericana: Silvio Rodríguez. El cantautor cubano actuará el 1 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia, en una de las citas de mayor peso del calendario musical de otoño. Al día siguiente coincidirán en la Región James Rhodes, en el Teatro Circo Murcia, y Taburete, en la Plaza de Toros.

La primera mitad del mes mantendrá además una considerable concentración de grandes nombres. Hombres G actuará el 9 de octubre en Murcia y Melendi hará doblete los días 10 y 11 en la Plaza de Toros, mientras que unos días antes, M-Clan jugará en casa el 3 de octubre con un concierto en Bullas.

La banda murciana Viva Suecia actuará como profetas en su tierra en Murcia el 17 de octubre de 2026 en el Espacio Norte. Este concierto forma parte de su gira presentación del disco Hecho En Tiempos De Paz y está catalogado por la propia banda como una de las citas más especiales de su trayectoria en su tierra, con unas entradas agotadas a las pocas horas de anunciarse en redes.

Viva Suecia. / L. O.

Y octubre todavía guardará nombres para una agenda que se abre también a sonidos internacionales. El 30 de octubre, el Auditorio El Batel recibirá al trompetista y compositor Ibrahim Maalouf, mientras José González actuará esa misma noche en la Sala Mamba de Murcia y Niña Pastori ocupará la Plaza de Toros. Un día después, Cartagena recibirá a Andrea Motis y Murcia a Eli Paperboy Reed.

Bryan Adams, Víctor Manuel y otros nombres propios

noviembre tampoco rebajará las expectativas. El gran nombre internacional será Bryan Adams, que actuará el 6 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Murcia. Un día después, el Auditorio Margarita Lozano de Lorca recibirá a Revólver, mientras Cartagena tendrá en su programación a una leyenda del jazz como Kenny Barron.

La música de autor y la memoria musical tendrán también su espacio. Santiago Auserón actuará el 8 de noviembre en el Teatro Circo Murcia y Víctor Manuel llegará el día 21 al Auditorio Víctor Villegas. Esa misma jornada, Bullas recibirá a Temples y Belako, una combinación que resultará especialmente atractiva para quienes buscan sonidos alternativos.

El calendario se adentrará después en diciembre con una programación más contenida, aunque todavía con algunas citas destacadas, entre ellas Noise Box, que actuará el 11 de diciembre en el Teatro Circo Murcia, y Laura Gallego, que llevará su propuesta al Auditorio El Batel de Cartagena ese mismo día.

Más allá de la dimensión de los nombres, el otoño dibuja también un mapa musical diverso, con artistas que regresan a Murcia después de años, bandas que juegan en casa y propuestas internacionales que encuentran espacio tanto en grandes escenarios como en teatros y salas. Es precisamente esa combinación entre grandes producciones y conciertos de formato más cercano la que permitirá que la temporada mantenga actividad prácticamente cada semana.

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Así, el regreso a la rutina después del verano tendrá poco de silencioso. Del indie al flamenco, de la canción de autor al rock y del jazz a los grandes nombres del pop, la Región mantendrá durante los próximos meses una programación capaz de convertir plazas de toros, auditorios, teatros y salas en los nuevos puntos de encuentro de la temporada. Y, entre todos ellos, Silvio Rodríguez, Bryan Adams, Dani Martín, Melendi, Hombres G, Sara Baras, Viva Suecia o el cartel del B-Side dibujan un otoño musical especialmente potente.