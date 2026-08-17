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Dos series y ocho películas murcianas reciben 110.000 euros para su desarrollo

Los proyectos recibirán entre 3.140 y 16.720 euros para tareas como elaboración de guiones, búsqueda de localizaciones o selección de reparto

Rodaje de Sorda.

Rodaje de Sorda. / L.O.

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La Opinión

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La industria audiovisual de la Región contará con un nuevo impulso para poner en marcha diez proyectos que todavía se encuentran en fase de preparación. La Consejería de Cultura a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), ha destinado 110.000 euros a financiar la preproducción de dos series y ocho largometrajes de ficción desarrollados por productoras y profesionales murcianos.

Las ayudas están dirigidas a cubrir los trabajos previos al rodaje, desde la elaboración y mejora de guiones y ‘storyboards’ hasta la búsqueda de localizaciones, el diseño visual o las gestiones destinadas a conseguir financiación. Las cuantías oscilan entre los 3.140 y los 16.720 euros. Entre los proyectos seleccionados se encuentran las series de cuatro capítulos Otra luna, de Nexus Creafilms, y Esperpento 2061, de Kinos Klan PC. A ellas se suman los largometrajes La luna de agosto, de Nómadas; A cualquier otra parte, de Filamento Audiovisual; Todo desconocido, de Gonzalo Ballester Roque; Un vacío, de Álvaro Jesús López Albadalejo; La Navidad de Alba, de Cristina María Ruiz González; Vientre, de Verabril Comunicaciones y Servicios Publicitarios; Las ruinas, de Vuelta Estudios, y Solteros contra casados, de Twin Freaks Studio.

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La consejera de Cultura, Carmen Conesa, ha puesto como ejemplo Sorda, un proyecto que comenzó como cortometraje y posteriormente dio el salto al largometraje, además de lograr un destacado recorrido con numerosos reconocimientos, incluyendo tres Premios Goya.

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