Rodajes
Dos series y ocho películas murcianas reciben 110.000 euros para su desarrollo
Los proyectos recibirán entre 3.140 y 16.720 euros para tareas como elaboración de guiones, búsqueda de localizaciones o selección de reparto
La industria audiovisual de la Región contará con un nuevo impulso para poner en marcha diez proyectos que todavía se encuentran en fase de preparación. La Consejería de Cultura a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), ha destinado 110.000 euros a financiar la preproducción de dos series y ocho largometrajes de ficción desarrollados por productoras y profesionales murcianos.
Las ayudas están dirigidas a cubrir los trabajos previos al rodaje, desde la elaboración y mejora de guiones y ‘storyboards’ hasta la búsqueda de localizaciones, el diseño visual o las gestiones destinadas a conseguir financiación. Las cuantías oscilan entre los 3.140 y los 16.720 euros. Entre los proyectos seleccionados se encuentran las series de cuatro capítulos Otra luna, de Nexus Creafilms, y Esperpento 2061, de Kinos Klan PC. A ellas se suman los largometrajes La luna de agosto, de Nómadas; A cualquier otra parte, de Filamento Audiovisual; Todo desconocido, de Gonzalo Ballester Roque; Un vacío, de Álvaro Jesús López Albadalejo; La Navidad de Alba, de Cristina María Ruiz González; Vientre, de Verabril Comunicaciones y Servicios Publicitarios; Las ruinas, de Vuelta Estudios, y Solteros contra casados, de Twin Freaks Studio.
La consejera de Cultura, Carmen Conesa, ha puesto como ejemplo Sorda, un proyecto que comenzó como cortometraje y posteriormente dio el salto al largometraje, además de lograr un destacado recorrido con numerosos reconocimientos, incluyendo tres Premios Goya.
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