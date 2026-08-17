El Lemon Pop cumple 30 años y vuelve a llenar Murcia de conciertos de música independiente

Treinta años después de su nacimiento, el Lemon Pop mantiene intacta su relación con la música independiente. El festival murciano celebrará este aniversario integrado en la programación de la Feria de Murcia 2026, con una edición que extenderá sus conciertos por distintos espacios de la ciudad y tendrá sus dos jornadas principales los días 11 y 12 de septiembre en Murcia Parque.

La celebración comenzará, sin embargo, antes. El 3 de septiembre, la Terraza de Los Molinos del Río acogerá la fiesta de presentación con The Ray Ons y un DJ pendiente de confirmar. Ese mismo día abrirá sus puertas en las Caballerizas la exposición 30 años de Lemon Pop en sus carteles, que podrá visitarse hasta el 19 de septiembre y repasará la historia del festival a través de su identidad gráfica.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha destacado durante su presentación que "Lemon Pop forma parte de la identidad cultural de Murcia y es un ejemplo de cómo un proyecto nacido desde el compromiso con la música independiente ha conseguido convertirse en una cita imprescindible para varias generaciones de murcianos", subrayando una programación "capaz de ocupar espacios emblemáticos de la ciudad y acercar propuestas diversas a todos los públicos".

Autoridades municipales y organizadores durante presentación Lemon Pop. / Ayto. Murcia

Treinta años siguiendo el rastro de las guitarras

El cartel irá creciendo durante la semana con Loganz, el 4 de septiembre en la Terraza de Los Molinos del Río; Palomo Palomo, el día 5 en la Cooperativa Ítaca; Bang!, el 9 de septiembre de nuevo en la Terraza, y Regular Crowd, que actuará el día 10 en La Yesería.

Pero el aniversario tendrá su principal celebración durante el fin de semana. El viernes 11 de septiembre, Murcia Parque reunirá a Pértiga, Cora Yako, Ezezez, Los Mejillones Tigre y Camellos, cinco propuestas que representan distintas vertientes de la escena alternativa contemporánea.

Cora Yako, formación madrileña que ha construido su propuesta alrededor del indie y el pop de guitarras, mientras que Los Mejillones Tigre aportarán su particular mezcla de sonidos y una puesta en escena marcada por el mestizaje. Camellos, por su parte, llegará con ese carácter irreverente que ha acompañado a una de las bandas más reconocibles de la nueva escena independiente española.

El Lemon Pop mira hacia delante

La segunda jornada, el sábado 12, ampliará todavía más el mapa musical con los ganadores del CreaMurcia 2026 en la categoría Pop-Rock Blue Cheese; a ellos se suman Juventude, Espiricom, Exonvaldes y The Boo Radleys. Será precisamente la presencia de estos últimos uno de los grandes reclamos de la celebración: la banda británica, vinculada a la tradición del indie pop y al sonido alternativo de las décadas de los ochenta y noventa, pondrá una dimensión internacional a un aniversario que mira tanto a la historia del festival como a su presente.

La banda británica The Boo Radleys. / L. O.

Los franceses Exonvaldes, otro de los grandes nombres internacionales, han desarrollado una trayectoria vinculada al indie rock y al pop alternativo, y será otro de los reclamos en un cartel que vuelve a demostrar una de las señas de identidad del Lemon Pop, poniendo en diálogo nombres internacionales, bandas nacionales y proyectos emergentes.

La programación se completará el día 12 al mediodía con Perdón, que actuará a las 12.30 horas en Locoloco Vintage, y con una proyección cinematográfica en la Filmoteca Regional, cuya fecha y contenido se anunciarán próximamente.

Así, el Lemon Pop celebrará sus tres décadas sin convertir el aniversario únicamente en un ejercicio de memoria. La exposición recuperará sus treinta años de historia, pero el escenario estará ocupado por artistas que mantienen vivo el espíritu independiente con el que nació el festival. Una manera de celebrar el pasado mirando, sobre todo, hacia lo que sigue sonando.

El concejal Diego Avilés concluyó la presenytación del cartel resaltando que "esta edición especial demuestra la capacidad de Murcia para acoger propuestas culturales de primer nivel y confirma que nuestra Feria es también un espacio para la música, la creación contemporánea y el talento que ha hecho de Lemon Pop una referencia dentro y fuera de nuestra ciudad".

Noticias relacionadas

Las puertas de Murcia Parque abrirán ambos días a las 20.00 horas y los conciertos comenzarán a las 20.30 horas.