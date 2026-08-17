Fernando Vázquez Casillas: guardián de la memoria

Fernando Vázquez Casillas es historiador del arte, fotógrafo e investigador, así como una figura clave en el estudio, conservación y difusión de la fotografía. Su trayectoria combina la creación artística, la investigación histórica y el compromiso con la preservación del patrimonio visual, una tarea que ha desarrollado principalmente desde la Universidad de Murcia, donde ha contribuido decisivamente a consolidar el estudio de la fotografía como disciplina cultural e histórica.

Nacido en Talavera de la Reina, su formación inicial fue en dibujo y artes aplicadas en la Escuela de Artes y Oficios, pero descubrió pronto que su verdadera vocación estaba en la fotografía. Tras formarse técnicamente en este campo, decidió ampliar su horizonte intelectual accediendo a la universidad como estudiante de Historia del Arte, una decisión que terminaría definiendo su carrera profesional.

Su paso por la universidad coincidió con un momento en el que la fotografía apenas tenía presencia en el ámbito académico. En aquellos años, la historia del arte se centraba fundamentalmente en disciplinas tradicionales como la pintura o la escultura, mientras que la fotografía se consideraba un campo menor. Vázquez Casillas comenzó a reivindicar su importancia como documento histórico, obra artística y testimonio social.

Considera su maestro a Paco Salinas. A través de él entró en contacto con el panorama fotográfico regional y comprendió la necesidad de investigar y recuperar la obra de numerosos autores que habían quedado al margen de la historiografía oficial. Esa inquietud desembocó en una investigación doctoral dedicada a reconstruir la historia de la fotografía en la región mediante entrevistas, archivos y testimonios directos de fotógrafos, periodistas y agentes culturales. Su tesón permitió rescatar del olvido a numerosos autores y situar la fotografía murciana dentro del contexto cultural contemporáneo.

Vázquez Casillas ha desarrollado, además, un intenso trabajo de gestión cultural. Durante un tiempo dirigió proyectos vinculados al Centro Histórico de Fotografía en Cartagena, y posteriormente impulsó desde la universidad el Laboratorio de Investigación Fotográfica, una iniciativa dedicada a la conservación, digitalización y estudio de fondos fotográficos. Este laboratorio se ha convertido en un espacio de formación y experimentación para estudiantes y jóvenes investigadores interesados en el patrimonio visual.

Uno de los rasgos que definen su trayectoria es su concepción del arte como oficio. Para Vázquez Casillas, la creación artística no debe desligarse de la práctica profesional ni de su función social. Desde esa perspectiva, ha defendido siempre que los proyectos culturales deben generar conocimiento, pero también oportunidades para la comunidad: exposiciones, publicaciones, digitalizaciones o proyectos de investigación que impliquen a profesionales del ámbito cultural y contribuyan a dinamizar el tejido creativo.

Su trabajo también ha estado orientado a la recuperación de archivos fotográficos históricos. A lo largo de los años ha reunido, estudiado y puesto en valor miles de piezas —desde daguerrotipos del siglo XIX hasta fotografía contemporánea— con el objetivo de preservar la memoria visual de la sociedad. Su propósito ha sido siempre que estos materiales se integren en instituciones públicas donde puedan ser investigados y difundidos.

Para Vázquez Casillas, la fotografía constituye uno de los testimonios más valiosos de la historia contemporánea. En sus imágenes no solo se registran acontecimientos, sino también la vida cotidiana, las transformaciones sociales y la identidad colectiva de una época. De ahí su constante reivindicación de la necesidad de conservar estos documentos y de formar a especialistas capaces de interpretarlos.

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Entre la docencia, la investigación y la gestión cultural -hoy desde su puesto como coordinador de cultura en la UMU- Fernando Vázquez Casillas ha dedicado su carrera a una misión clara: demostrar que la fotografía no es solo imagen, sino también memoria. Y que preservar esa memoria es una forma esencial de comprender quiénes somos y de dónde venimos.