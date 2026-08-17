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Fallece el músico y periodista murciano Jam Albarracín a los 66 años de edad

Farmacia de Guardia fue su paso más representativo en su carrera musical

José Ángel Martínez 'JAM' Albarracín

José Ángel Martínez 'JAM' Albarracín / L. O.

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Javier Ayala

Javier Ayala

¿Quién no ha escuchado alguna vez a Farmacia de Guardia? La banda de rock dominó la escena del rock murciano durante los 80, de la que Jam Albarracín era líder, cantante y bajista. El viaje que inició en 1960 en Caravaca de la Cruz, acabó anoche en el Hospital Virgen de la Arrixaca, con su fallecimiento a los 66 años de edad.

Temas como “Cazadora de cuero” y “Ella es demoledora” llegaron a escucharse al otro lado del charco y, después de transcender con la música, siguió vinculado como productor y gestor musical.

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Compartía una doble pasión: la música y el periodismo, al que le dedicó más de 25 años colaborando con distintos medios de la Región de Murcia. También dirigió y presentó programas de radio y televisión, entre ellos La Jam Evasión.

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