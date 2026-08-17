Madrid recuerda a Federico García Lorca con una "peregrinación laica" a los 90 años de su fusilamiento

Algo más de 200 personas han recorrido este lunes Madrid al ritmo de bailes, música y poesía para recordar a Federico García Lorca, cuando se cumplen 90 años de su fusilamiento. La iniciativa, bautizada como Saca Nocturna, ha planteado una "peregrinación laica" por varios lugares emblemáticos vinculados a la vida y la memoria del poeta granadino en la capital.

La marcha ha comenzado a las puertas del Palacio de Velázquez, en el parque del Retiro, donde una decena de actores vestidos con los colores del arcoíris han "robado" simbólicamente una escultura de García Lorca que forma parte de la exposición La Perla Peregrina, de Fernando Sánchez Castillo.

Con la figura del poeta en volandas, los participantes han salido a la escalinata del edificio entre gritos de "Ha vuelto, Federico ha vuelto" y "Federico vive", recibidos con aplausos por los asistentes y numerosos curiosos.

Un recorrido por el Madrid de García Lorca

Desde el Retiro ha comenzado un recorrido por distintos puntos de Madrid relacionados con la cultura y la memoria de Lorca. La comitiva ha atravesado el parque y la Cuesta de Moyano, donde los actores han recitado algunos de sus poemas, antes de continuar por el Paseo del Prado, pasar por las inmediaciones del Museo del Prado y recorrer la calle Huertas.

La marcha ha concluido en el Teatro Español, en la plaza de Santa Ana, después de combinar durante el trayecto poesía, música, danza y diferentes acciones escénicas.

Acción performática 'Saca Nocturna' para recordar algunos de los lugares vinculados a Federico García Lorca / Kiko Huesca / EFE

"Va a haber música, poemas, danza, "performance" y, sobre todo, un encuentro de todos los que amamos a Federico y de todos los que tenemos esta necesidad de reparar ese pasado irreparable", ha explicado el comisario y director Juan Gómez Alemán.

Una reivindicación de la memoria de los desaparecidos

La iniciativa se ha presentado como una mezcla de "caminata, manifestación y peregrinación" con la intención simbólica de "sacar el cuerpo de Federico para devolverlo al pueblo" y, al mismo tiempo, reivindicar la memoria de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil.

Según sus organizadores, la propuesta busca realizar "una especie de justicia poética" ante un pasado que consideran imposible de reparar por completo.

El nombre de Saca Nocturnaremite a las denominadas "sacas" de la Guerra Civil, término utilizado para describir la extracción de presos de cárceles y centros de detención para ser trasladados y ejecutados de forma extrajudicial. Uno de los episodios más conocidos fueron las matanzas de Paracuellos del Jarama, ocurridas en el otoño de 1936.

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La "performance" ha sido organizada por Cultura Orgullosa, organismo del Ministerio de Igualdad, con el apoyo del Ministerio de Cultura.

Fuente: El Periódico de España