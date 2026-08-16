Un recorrido para conocer a Salzillo a través de los lugares que marcaron su vida y obra en Murcia

Francisco Salzillo se puede recorrer también a pie. Su vida dejó una huella reconocible en distintos puntos del casco histórico y el Ayuntamiento quiere ahora reunirlos en un único itinerario. La nueva ruta histórico-cultural dedicada al escultor murciano conectará diez espacios relacionados con su biografía y su producción artística a través de un recorrido de dos kilómetros, desde el entorno del Museo Salzillo hasta el lugar donde reposan los restos del célebre escultor.

La propuesta ha sido presentada por la concejala de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, y el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, junto a los miembros de la Comisión de Hermanamiento con Santa María Capua Vetere, Zacarías Cerezo, Antonio Botías y Carmen Artigas. El proyecto se enmarca en este hermanamiento, precisamente, teniendo en cuenta que Nicolás Salzillo, padre de Francisco Salzillo, nació en esta localidad italiana.

Más que sumar una nueva ruta turística al casco antiguo, la iniciativa pretende ordenar y conectar espacios que ya forman parte de la historia del escultor, permitiendo seguir su trayectoria de manera cronológica y comprender cómo su vida estuvo ligada a distintos lugares de Murcia. El recorrido seguirá un trazado de oeste a este por el centro de la ciudad a través de códigos QR en las diez paradas. Asimismo, desde la Oficina de Turismo se dará un mapa a los visitantes.

«Esta ruta permitirá descubrir la figura de Salzillo desde una perspectiva integral, conectando su legado artístico con los espacios que marcaron su vida», señala Mercedes Bernabé.

1. Primera parada: Museo Salzillo

San Juan de Francisco Salzillo. Año 1755 / Museo Salzillo

El recorrido comenzará en el entorno del Museo Salzillo, uno de los principales puntos de referencia para acercarse a la producción del escultor. Alberga cientos de obras y piezas de Francisco Salzillo, destacando un famoso belén de más de 500 figuras, varios pasos procesionales y numerosos bocetos en barro. En este caso, la imagen revela una escultura del apóstol San Juan, realizada en 1755 y saliendo por primera vez en procesión al año siguiente.

2. San Agustín, en el Convento de las Agustinas Descalzas

San Agustín de Francisco Salzillo en el Convento de las Agustinas Descalzas. Hacia 1670 / Región de Murcia Digital. Fundación Integra

Este enclave, originalmente conocido como el Monasterio del Corpus Cristi, representa un espacio relacionado con algunas de las obras más destacadas de la etapa de madurez del artista. Entre ellas se encuentra la escultura del filósofo y teólogo San Agustín, realizada entre 1755 y 1760. Es una de las grandes tallas religiosas que Salzillo ejecutó para las órdenes monásticas de la ciudad. El movimiento que demuestra la imagen a través de los pliegues de los ropajes demuestra una destreza artística revolucionaria para la época.

3. El Santísimo Cristo del Amparo, en San Nicolás de Bari

Santísimo Cristo del Amparo en al Parroquia de San Nicolás de Bari. 1739 / Cofradías y Hermandades

Otra de las paradas obligadas para visitar los lugares relacionados con la etapa de madurez del escultor murciano es la iglesia de San Nicolás de Bari, una de las parroquias tradicionales del centro histórico de Murcia. En ella se alberga el Santísimo Cristo del Amparo, obra de 1739 que procesiona la noche de Viernes de Dolores, como titular de la Cofradía de su mismo nombre.

4. La calle Vinader, la Murcia más personal de Salzillo

Placa conmemoración del fallecimiento de Francisco Salzillo en calle Vinader / Picasa. Blog Academias del Jardín

La siguiente parada llevará al visitante hasta la calle Vinader, donde se encontraba la antigua casa y taller de Salzillo. Fue allí donde el escultor desarrolló buena parte de su producción y trabajó junto a su familia en un espacio que permite aproximarse a la dimensión más cotidiana de su actividad artística. Aunque el lugar ya no existe, una placa conmemorativa se erige como un testigo silencioso de lo que una vez allí hubo.

5. La Dolorosa de 1742 en Santa Catalina

La Dolorosa de Francisco Salzillo / Museo Salzillo

La ruta continuará hasta la iglesia de Santa Catalina, vinculada al bautismo del artista. En ella se encuentra la imagen de La Dolorosa, considerada por muchos «la mejor expresión de dolor materno de la producción de Salzillo». Fue esculpida en 1755 para la Cofradía de Jesús. Como pone de manifiesto el Museo Salzillo, esta obra «cumbre del sentimiento agónico, revela la belleza pálida y desolada de una maternal Virgen ante el inevitable final de su hijo».

6. San Pedro arrepentido, en la parroquia de San Pedro

San Pedro arrepentido de Francisco Salzillo en la Parroquia de San Pedro / Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza

Esta iglesia comparte nombre con el apóstol representado en la figura que alberga detrás de sus muros. Se trata de San Pedro Arrepentido, encargada en 1779. En ella se puede apreciar la angustia del Santo tras negar a Jesús tres veces.

7. El Belén de Salzillo y el Palacio de Montemar

Belén de Francisco Salzillo en el Palacio de Montemar / Nuestra Señora de la Cristiandad

El itinerario incorpora el Palacio de Montemar, ligado al histórico Belén de Salzillo, una de las creaciones más singulares del escultor que permite acercarse a una faceta diferente de su producción. En el Palacio residió su hija María Fulgencia Salzillo, así como sus nietos.

8. San Vicente Ferrer en Santo Domingo

San Vicente Ferrer de Francisco Salzillo en la Iglesia de Santo Domingo / salzillo.com

Este templo barroco del siglo XVIII ubicado en pleno centro histórico, entre la plaza de Santo Domingo y la del Teatro Romea, será otra de las estaciones del recorrido. La iglesia está relacionada con el momento en que Salzillo inició su etapa como novicio dominico, incorporando así al itinerario un episodio de su trayectoria personal que va más allá de su faceta como escultor. En el templo, los visitantes encontrarán creaciones del autor como la escultura de San Vicente de Ferrer, de 1775.

9. Casa Consistorial

La fachada del Ayuntamiento de Murcia decorada para apoyar a España. / Ayto. de Murcia

El recorrido no olvida la Casa Consistorial, donde Salzillo fue nombrado en 1763 Escultor y Modelista de la Ciudad.

10. Santa Clara, en el Monasterio de las Capuchinas

Santa Clara en el Monasterio de las Capuchinas. 1745 / salzillo.com

El recorrido concluirá en el entorno de la Calle Capuchinas, donde se encuentra su lugar de descanso así como la escultura de Santa Clara. De este modo, el itinerario propone un recorrido cronológico que comienza con sus primeros pasos y termina en el espacio asociado a su memoria.