Rocío Molina lleva al límite el flamenco en San Javier

Antes de salir a escena, cualquier bailaor repite movimientos y prepara la musculatura . Rocío Molina parte de ese momento previo para construir Calentamiento, la pieza que presentará esta noche en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier.

La propuesta sitúa el cuerpo en el centro y utiliza el esfuerzo físico, la repetición y el cansancio como parte de la propia dramaturgia. El resultado combina flamenco con danza contemporánea, teatro, palabra y música y plantea una pregunta como hilo conductor: cómo prolongar el comienzo para retrasar el final.

Tripe reconocimiento

Calentamiento llega a San Javier después de convertirse en una de las obras más reconocidas de la pasada temporada. En los Premios Talía 2026 consiguió tres galardones: Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Coreografía y Mejor Intérprete Femenina para Molina.

La pieza está dirigida y creada por la propia bailaora junto al dramaturgo Pablo Messiez, con dirección musical de Niño de Elche y colaboración de Cabosanroque. Una interpretación en la que el elenco se compone por Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango, Gara Hernández y José Manuel Ramos ‘Oruco’.

Desde su estreno en Madrid, el espectáculo ha pasado por distintos escenarios españoles y europeos, entre ellos el Sadler’s Wells de Londres. Su recorrido se suma a una trayectoria en la que Molina ha construido un lenguaje propio a partir del flamenco, combinando la tradición con la experimentación.

Nacida en Málaga en 1984, recibió el Premio Nacional de Danza a los 26 años y posteriormente el León de Plata de la Bienal de Danza de Venecia y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

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La función será hoy, a las 22.30 horas en el Auditorio Parque Almansa.