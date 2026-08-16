Puerta se confirma en Las Ventas con petición de oreja

Hasta a los espectadores metió miedo el toro de la confirmación de Antonio Puerta, Carpintero de nombre, con 559 kilos y con unos pitones que casi sobresalían por encima del tejado de Las Ventas. Tuvo salida contraria y Puerta lo paró con cinco verónicas templadas y muy toreras, recibiendo los primeros oles de la tarde. Después de la confirmación, con Javier Cortés como padrino, el ceheginero comenzó con unos doblones torerísimos dando tiempo y lugar para proseguir con dos primorosas tandas en redondo. Muleta a la izquierda para el toreo al natural, templado y limpio. Regresó a la derecha, con el toro ya más parado, nueva tanda antes de coger la espada. Estocada algo traserilla en la suerte contraria y en terrenos del toro, tras pinchazo. Fuerte petición, no atendida por el palco, ovación con saludos desde los medios y aplausos al toro en el arrastre.

El que cerró plaza fue recibido con aplausos por su presencia y cuajo. Puerta esta vez quedó un tanto inédito con el capote, ya que el toro apretó mucho y se revolvía en un palmo de terreno. Puerta asentó las zapatillas pisando un terreno más comprometido y probando por ambos pitones, teniendo que recurrir al toreo de macheteo por las condiciones del burel. Cobró una buena estocada al segundo intento, algo traserilla. Silencio.

Muy poco que destacar de Javier Cortés con el capote que apenas lancear. Y con la muleta, tras el trasteo inicial, le puso el engaño ante el pitón derecho a un toro poco colaborador, sin transmisión y con la cara arriba. Media estocada en lo alto. Aplausos.

Tampoco se prestó al lucimiento el segundo de Cortés en el capote, tan sólo un trasteo. El público pitó al picador por cruzar la primera raya en el primer y único encuentro con los petos. Y con la franela, los buenos deseos y disposición de Cortés se estrellaron ante un toro que retrocedía continuamente.

Soberbio José Garrido con el capote en primorosas verónicas cargando la suerte. Genuflexo, Garrido dio comienzo a su faena de muleta doblándose, después la faena entró en una fase donde el mando lo puso Garrido ante un toro no malo, pero sin transmisión alguna. Concluyó de media caída, sonando pitos y tímidas palmas de tango.

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Muy bien de nuevo Garrido en los saludos capoteros a su segundo y excelente el picador en las dos varas. Con ayudados por alto dio comienzo Garrido al último tercio de la faena, ante un toro que no humilló hasta el final de la suerte. Bajonazo para acabar con Chistorro, escuchando pitos y palmas de tango y pitos también al toro.