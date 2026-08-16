Peligros Martínez: la rebelde de La Arboleja

A sus más de ochenta años, María Peligros Martínez Nicolás conserva la misma energía que la ha acompañado toda la vida. Habla con la convicción de quien ha aprendido a no bajar la cabeza y con la memoria intacta de una infancia marcada por la posguerra, la escasez y la represión. Su historia es la de una mujer corriente que nunca aceptó ser una espectadora de su tiempo.

Nació el 1 de diciembre de 1941 en La Arboleja, una pedanía murciana atravesada entonces por huertas, acequias y recuerdos de una España herida. Creció junto a sus padres y su abuela, ayudando en las tareas domésticas y cuidando gallinas y conejos cuando apenas levantaba tres palmos del suelo. De aquellos años conserva una imagen terrible que le ha acompañado toda su vida: la de su hermano pequeño cayendo a una acequia en aquella localidad. Ella tenía ocho años. Sin pensarlo, se lanzó al agua para rescatarlo. Consiguió sujetarlo hasta que unas vecinas lograron sacarlos a ambos. Todavía hoy recuerda aquel episodio como uno de los momentos más intensos de su vida. Quizá también como una metáfora de lo que siempre haría: lanzarse siempre hacia donde otros corrían peligro.

Su padre había sido encarcelado por sus ideas republicanas. En la España franquista, el pasado político podía convertirse en una condena hereditaria. A los once años no pudo acceder al instituto. Aquella exclusión dejó una huella profunda y alimentó una conciencia crítica que ya nunca la abandonaría.

La lectura fue una de sus primeras formas de resistencia. En ella buscaba respuestas. Y cuanto más leía, más se convencía de que la libertad y la justicia son conquistas.

Su madre quería que fuera modista. Aprendió el oficio, pero pronto decidió tomar su propio camino. Con apenas catorce años se presentó por iniciativa propia en la fábrica de la seda de Murcia y consiguió trabajo. Aquella decisión anticipaba el carácter que la definiría para siempre: independencia, determinación y una negativa rotunda a que otros eligieran por ella.

Aunque participó en grupos juveniles vinculados al movimiento obrero cristiano, su verdadera escuela de activismo llegó años más tarde, cuando comenzó a trabajar como auxiliar sanitaria. En el hospital de La Arrixaca encontró el escenario donde desplegar toda su capacidad reivindicativa. Allí encabezó protestas, defendió a sus compañeras y denunció situaciones injustas. Reclamó mejores condiciones laborales, más personal sanitario y el respeto a los derechos de los trabajadores. No faltaron las represalias o los intentos de silenciarla, pero nunca funcionaron.

Quienes trabajaron con ella la recuerdan al frente de las movilizaciones, organizando asambleas, convocando protestas y empujando a otros a perder el miedo. Ella resta importancia a ese papel. Dice simplemente que hacía lo que consideraba correcto.

Su compromiso encontró una nueva etapa tras la jubilación. Se incorporó desde el principio al movimiento de los yayoflautas en Murcia. Allí volvió a ocupar la primera línea de las reivindicaciones: defensa de las pensiones públicas, de la sanidad universal, de la educación pública, de las personas dependientes y de las familias amenazadas por desahucios. Participó en concentraciones, viajes de protesta y campañas de denuncia. Su lucha ya no era solo la de una trabajadora; era la de una ciudadana convencida de que los derechos sociales deben defenderse cada día.

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Peligros habla sin filtros. Sus compañeros dicen que nunca se calla. Su historia es, en el fondo, la de una mujer que convirtió la rebeldía en una forma de vivir. Desde la huerta murciana de la posguerra hasta las protestas del presente, ha mantenido intacta una certeza: que la dignidad no se negocia y que el silencio nunca ha cambiado el mundo.