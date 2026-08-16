Borja Escudero consigue un trofeo en la última novillada del ciclo en honor a San Roque

Blanca tiene sin duda una de las mejores aficiones de España. La feria taurina de 2026 ha sido un éxito en cuanto a asistencia de público. El ciclo se cerró ayer sábado, festividad de la Virgen, con otro lleno en los tendidos. El interés por ver los novillos de Barcial creó interés entre los amantes del toro que crea emoción.

Borja Escudero tuvo que sacar raza ante el primero de la novillada, un animal complicado y con muy pocas opciones en la muleta. Durante la lidia se vio sorprendido, resultando cogido de fea manera. Por suerte no resultó herido. Abrevió el espada alicantino, estando breve con el acero.

La confianza y el oficio de Borja Escudero fueron clave durante la faena a su segundo. Tiene condiciones este espigado novillero de Alicante para enfrentarse con solvencia a compromisos de esta importancia. Esfuerzo con recompensa. Mató con brevedad paseando una merecida oreja.

El primero del lote de Alejandro Cano puso en serios apuros a los miembros de su cuadrilla durante el tercio de banderillas. La faena fue un intento de querer sacar partido a un ejemplar orientado y con peligro. Difícil tarea. Finalmente se atascó con los aceros.

No fue fácil el cuarto de Barcial. Decisión y firmeza de Alejandro Cano en un trasteo de mucho mérito. Actitud y valor del espada marbellí que dejó una grata impresión en este cuarto capítulo de un interesante espectáculo. Le faltó fortuna en la suerte suprema, quedando el trofeo en el filo de la espada. Buena nota para un novillero que aspira a ser reconocido dentro de una profesión muy compleja.

Iván de Benito puso el broche de oro a un ciclo que ha tenido de todo. El joven alumno de la Escuela Taurina de Murcia ‘El Toreo’ cuajó una actuación compacta. Se acopló perfectamente a las embestidas del añojo de Alvalle, dejando naturales interminables. Poderoso y con las ideas muy claras, puso a todos de su parte. Faena para el recuerdo.

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Jornada con gran afluencia de público en el municipio de Blanca, que cierra una feria taurina con un alto nivel, demostrando el gran nivel tanto de ganaderías como de novilleros que están pasando por el municipio, lo que cada año aumenta al número de aficionados que se desplazan hasta la ciudad durante sus fiestas.