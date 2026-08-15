Artes escénicas
Un viaje al futuro de la mano de 'Epsilón' en San Javier
El Carromato lleva a Santiago de la Ribera un espectáculo itinerante con grandes estructuras luminosas, música electrónica y pirotecnia silenciosa
El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier iluminará la noche de hoy en Santiago de la Ribera con Elipsión, un espectáculo itinerante de la compañía gaditana El Carromato que transformará el paseo marítimo en un escenario futurista. Grandes estructuras luminosas, música electrónica, movimiento y efectos pirotécnicos sin ruido acompañarán durante unos 50 minutos a unas criaturas construidas con elipses, tubos de luz y estructuras circulares que avanzarán entre el público.
Sin utilizar palabras, Elipsión construye su relato a través de la luz, el sonido y el movimiento, mientras plantea una reflexión sobre la tecnología y los límites de lo artificial.
Además, la propuesta está concebida para integrarse con el espacio público y el público. Las figuras luminosas no se contemplan desde una distancia fija, sino que avanzan entre los espectadores y convierten el propio paseo en parte del espectáculo, en una experiencia visual y sensorial pensada para todos los públicos.
La compañía El Carromato, fundada en El Puerto de Santa María en 2000, está especializada en espectáculos de calle de gran formato y ha llevado sus producciones a más de 30 países. El recorrido partirá a las 22.00 horas de la Explanada Barnuevo y regresará al mismo punto tras recorrer el paseo marítimo.
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