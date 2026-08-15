Orquesta Mondragón, Burning y Apache, en Mares de Papel

Orquesta Mondragón, Burning y Apache compartirán este sábado escenario en el Complejo Deportivo de Mazarrón dentro de la programación del Festival Mares de Papel 2026. La cita, prevista a las 22.30 horas, reunirá a tres formaciones vinculadas a distintas etapas y sonidos del rock en español, desde el carácter teatral y provocador de la Orquesta Mondragón hasta el rock urbano de Burning y la contundencia de Apache.

La Orquesta Mondragón, liderada por Javier Gurruchaga, llegará a Mazarrón con un repertorio construido a lo largo de más de cuatro décadas. La formación irrumpió a finales de los años setenta con una propuesta que mezclaba rock, cabaret, humor, teatro y espectáculo, una combinación que convirtió a Gurruchaga en uno de los personajes más singulares de la música española. Canciones como Caperucita feroz, Viaje con nosotros o Ponte la peluca forman parte de una trayectoria que desbordó desde el principio los límites del formato convencional de banda de rock.

Su propuesta escénica siempre ha tenido tanto peso como las propias canciones. El universo de la Mondragón se ha construido alrededor de la interpretación de Gurruchaga, el humor y una puesta en escena cercana al vodevil y al cabaret, elementos que han acompañado a la formación durante sus distintas etapas.

Burning, una de las raíces del rock urbano

Junto a ellos estará Burning, una de las bandas fundamentales para entender la historia del rock madrileño. Surgidos en los años setenta, construyeron un sonido marcado por el rock and roll, el rhythm and blues y una estética urbana que los convirtió en una referencia para generaciones posteriores.

La banda dejó canciones que terminaron incorporándose al repertorio colectivo del rock español, entre ellas ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, Mueve tus caderas, Esto es un atraco o No es extraño que tú estés loca por mí. Su trayectoria está ligada además a la escena de bares, clubes y salas que contribuyó a transformar la música popular española durante la Transición.

Apache completa el cartel

El cartel se completa con Apache, formación especializada en recorrer algunos de los grandes clásicos del rock y el pop internacional. Su repertorio abarca distintas épocas y estilos y llevará a Mazarrón una propuesta basada en la interpretación en directo y en canciones reconocibles por varias generaciones.

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La cita reunirá así tres maneras diferentes de entender el escenario: el espectáculo y la teatralidad de Orquesta Mondragón, la historia del rock urbano de Burning y el repertorio de grandes clásicos de Apache.