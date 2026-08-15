Leire Martínez y Maldita Nerea se unen en la Sal de Músicas de San Pedro del Pinatar

Leire Martínez llega este sábado a San Pedro del Pinatar para reencontrarse con algunas de las canciones que han acompañado buena parte de su trayectoria y presentar también la etapa que ahora comienza en solitario. Nacida en San Sebastián, la cantante saltó a la fama en 2007 tras su paso por Factor X y un año después se convirtió en la voz de La Oreja de Van Gogh, con la que recorrió durante años escenarios de España y Latinoamérica y puso voz a canciones como Cometas por el cielo, Inmortal o El último vals.

Ahora, Leire mira hacia delante. En 2025 inició su carrera en solitario con Mi nombre, un primer sencillo que superó los ocho millones de visualizaciones y abrió el camino hacia Historias de aquella niña, su primer álbum al margen de La Oreja de Van Gogh. El disco muestra una faceta más personal de la cantante, aunque en directo no supondrá una ruptura con su pasado: las nuevas canciones convivirán con algunos de los grandes éxitos que marcaron su etapa al frente de la banda.

Maldita Nerea en concierto / Marta Villardel

Ese recorrido entre memoria y presente será uno de los argumentos de una noche que tendrá un segundo protagonista con una historia estrechamente ligada al pop español de las últimas dos décadas. Maldita Nerea, liderada por Jorge Ruiz, compartirá escenario con Leire en una actuación que permitirá recuperar canciones que ya forman parte del imaginario de varias generaciones. La banda murciana ha construido su trayectoria alrededor de un pop reconocible, letras de marcado carácter emocional y una relación especialmente directa con su público.

Jorge Ruiz llega además con la gira Origen, una mirada hacia las raíces de Maldita Nerea y hacia un repertorio que ha acompañado a la banda desde sus primeros años. El proyecto recupera la esencia de un grupo que ha sabido mantenerse presente en la música española a través de canciones como El secreto de las tortugas, Tu mirada me hace grande, No pide tanto, idiota o Bailarina.

La banda fue precisamente uno de los protagonistas de Primavera Río, donde puso el cierre a la programación con un concierto sobre un escenario flotante en el río Segura.

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La jornada comenzará antes de los conciertos principales con las actuaciones de las artistas murcianas Sonia Nawri y Lydia Martín, que completarán una programación pensada para prolongar la actividad musical del festival y dar espacio también al talento local.