Juan García Sandoval, el museo como lugar para vivirlo

La trayectoria de Juan García Sandoval no responde al itinerario clásico del especialista que supo desde temprano cuál sería su destino. En su caso, el camino hacia los museos fue una inflexión vital, un giro profundo provocado por las personas adecuadas en el momento justo. Nacido en Mula en 1968, su juventud transcurrió lejos de la universidad, entre estudios de formación profesional, trabajos diversos y una pulsión muy clara: vivir, moverse, salir. Inglaterra o Ibiza aparecían entonces como horizontes posibles. Nada hacía pensar que acabaría convirtiéndose en una de las figuras clave de la cultura y la gestión museística en la Región de Murcia.

Ese cambio llegó en torno a los veinte años, cuando entró en contacto con Emeterio Cuadrado Díaz, figura esencial de la arqueología ibérica, y con un entorno humano e intelectual que marcaría su futuro: Virginia Page del Pozo, José Miguel García Cano y otros nombres vinculados al Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo. Allí, casi sin darse cuenta, Juan encontró algo que no sabía que estaba buscando: un lugar donde el conocimiento, la historia y las personas se cruzaban. El deseo de marcharse dio paso al de quedarse; la vida errante se transformó en vocación.

Decidió retomar los estudios y optó por Historia del Arte, una elección práctica pero también intuitiva. Desde entonces, su carrera ha estado siempre vinculada al patrimonio y los museos. Trabajó en El Cigarralejo durante los años noventa, participó en proyectos de museografía y excavación arqueológica y, más tarde, desarrolló una intensa etapa profesional en el Ayuntamiento de Lorca, donde dirigió programas de empleo y cultura, escuelas taller y ambiciosas intervenciones patrimoniales. Allí consolidó algo que sería una constante en su trayectoria: la convicción de que la cultura tiene una función social insoslayable.

Funcionario del cuerpo de conservadores de museos desde 2008, ha estado vinculado al Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) y al Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (MURAM), viviendo distintas etapas y responsabilidades. Pero más allá de cargos y fechas, su aportación se define por una manera muy concreta de entender el museo: no como un mero contenedor de obras, sino como un espacio comunitario, comparable a una biblioteca, donde el patrimonio cobra sentido gracias a quienes lo habitan.

García Sandoval ha impulsado programas pioneros en arte y salud, accesibilidad, diversidad funcional, género y mediación cultural. Proyectos como MUBAM Alzheimer situaron a Murcia en diálogo con instituciones internacionales como el MoMA de Nueva York. Su trabajo con personas mayores, con jóvenes y adolescentes —quizá el público más difícil—, o con colectivos vinculados a la salud mental, parte de una idea sencilla y radical a la vez: el mayor patrimonio son las personas, asegura. Sin ellas, no hay conservación posible.

Le interesa especialmente atraer a quienes no suelen entrar en los museos. Para ello ha apostado por exposiciones transversales, arte urbano, colaboraciones con institutos, teatralizaciones, radio, tecnología 3D y procesos creativos compartidos. El museo, en su visión, no enseña desde arriba: acompaña.

Conoce bien las tensiones del presente. Sabe que los museos de historia y de arte atraviesan una crisis de sentido en un mundo dominado por la velocidad y la tecnología. Pero lejos de resignarse, defiende que su futuro pasa por convertirse en lugares de diálogo, reflexión y cuidado, donde el pasado ayude a pensar el presente.

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En Juan García Sandoval conviven el gestor riguroso, el historiador del arte y el trabajador social en el sentido más profundo del término. Su biografía demuestra que, a veces, no se llega a los museos no solo por vocación, sino porque en ellos —como decía Pamuk— uno acaba encontrándose a sí mismo.