Ginés Vicente: El lugar donde la materia imagina otros mundos

«Los científicos no saben cuáles serán las consecuencias del bosón de Higgs. Pero saben que serán enormes… La comprensión profunda de la naturaleza es siempre el prólogo de un conjunto de aplicaciones prácticas que ni siquiera los descubridores de un fenómeno suelen intuir. Pero que siempre tienen escondido en su núcleo el potencial para cambiar el mundo de forma radical: las claves del progreso, la receta del futuro» Javier Sampedro

Los científicos siempre se han sentido intrigados, y subyugados, por los enigmas que la ciencia propone, y al intentar resolverlos no anida en su ánimo cambiar el mundo, sino tan solo entenderlo. Un proceso que, las más de las veces, conlleva resultados impredecibles. Algo así ocurre en el ánimo y la intención del artista. El artista no propone mejoras útiles, no es esa su prioridad, ni su objetivo, tampoco su intención al enfrentarse a su trabajo y plantear y mostrarnos su obra… Se trata, tan solo, de comunicarnos su manera de ver y entender el mundo, y acercarnos sus propuestas como una forma de hacernos partícipes de esa visión. La obra de arte actuaría entonces como un nexo, un vínculo capaz de hacer de lo íntimo y personal un hecho, un acto, una experiencia compartida.

Mundos oníricos e irónicos

Contemplamos estas geometrías trazadas en la piedra, en este mundo nuevo; no sabemos si en estado de formación, o en situación de iniciar una preocupante descomposición… Un mundo en desarrollo, un cuerpo orgánico, cubierto de retículas y formas, semejante al que podría resultar tras un inesperado choque de coloridas partículas que hubieran colisionado en esa gigantesca máquina: el LHC, ese Laboratorio Europeo de Física de Partículas que pretende que lleguemos a comprender los misterios de la mecánica cuántica. Quizá esta ‘piedra orgánica’, numerada V, podría ser uno de esos corpúsculos, de esos gránulos, y tener como destino devenir un universo. O quizá, esta Organic Stone V no sea nada más que una forma de materializar desde el punto de vista del arte, del artista, la progresión natural de las formas matemáticas que se expanden sin nuestro control a lo largo y ancho de la naturaleza… Geometrías que, sin lugar a dudas, hunden sus raíces, obtienen su forma y consistencia en esos mundos oníricos de Ginés Vicente… Oníricos y, por qué no señalarlo, un tanto irónicos.

GINÉS VICENTE / L. O.

Pudiera parecer que no hay reglas en los universos y las estructuras que Ginés Vicente despliega ante nuestra mirada, a veces creadas en tres dimensiones –Vicente incursiona la escultura en paralelo a la pintura–; que nos encontramos ante unidades biológicas que pudieran haber quedado, momentáneamente, suspendidas en búsqueda de lo mágico o lo maravilloso. Representaciones que sugieren y parecen delatar que su trabajo presenta una cierta influencia surrealista en su trayectoria; sin embargo, cada uno de los trazados, cada una de las huellas marcadas en la obra, declaran un minucioso posicionamiento lógico, el ajuste a un orden que, aunque pueda parecer fuera de toda lógica o lugar, responde a un perfecto y ajustado mecanismo que determina un universo personal y propio, conceptual, plástico o, como aquí ocurre, pictórico.

Cada una de sus obras responde a la realidad de un relato perfectamente urdido, que actúa sin necesidad de contexto. Un relato que no necesita sujetarse a las normas que impone el lenguaje, el idioma convenido, la ‘koiné’, ni por tanto sentirse deudor de los dictados que marca la palabra. Las Implicaciones deducidas de sus piezas inducen a la reflexión, como si pretendieran reflejar un tema especulativo, hacer posible un mundo alternativo, a medio camino entre lo orgánico y lo mineral… Veamos este nuevo mundo, esta Organic Stone V con posibilidades de ser habitada por otras especies no necesariamente humanas y presentes aún en nuestra realidad. Un juego que posibilita el intercambio colaborativo entre distintos organismos.

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La receta del futuro

Aquel mundo, aquella Organic Stone número V, aquella mota de polvo, que formó parte de una muestra que tuvo lugar en la Sala Luis Garay de la Universidad de Murcia en 2002, ha expandido tanto su presencia que ha ido dando lugar a entidades biológicas, a especulaciones ecológicas, a urbes fantásticas y a enigmáticas civilizaciones. Al fin, el arte es materia tangible y, como tal, una vez realizado, materializado, está, o debería estar, más allá de la palabra. Y es que, cuando un artista se plantea que está intentando hacer algo imposible, hay que volver a mirar y revisar su obra para intentar descifrar cuáles serán las consecuencias prácticas de su proyecto, que ni siquiera él, es capaz de intuir, pero que siempre contiene, escondido en su núcleo, el potencial para cambiar la realidad de forma radical: las claves del progreso, la receta del futuro.