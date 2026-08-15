Cultura financia la preproducción de dos series y ocho películas de profesionales de la Región de Murcia con 110.000 euros

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes destina 110.000 euros a diez productoras y profesionales de la Región de Murcia para el desarrollo de proyectos del sector audiovisual dentro de ‘Conexión Internacional ICA’. En concreto, estas ayudas se destinan a facilitar los primeros pasos de dos series de cuatro capítulos cada una y de ocho largometrajes de ficción, con importes que oscilan entre los 16.720 y los 3.140 euros.

Los proyectos beneficiados por esta convocatoria del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) son las series ‘Otra luna’ de Nexus Creafilms y ‘Esperpento 2061’ de Kinos Klan PC; y los largometrajes ‘La luna de agosto’, de Nómadas, ‘A cualquier otra parte’, de Filamento Audiovisual, ‘Todo desconocido’, de Gonzalo Ballester Roque, ‘Un vacío’, de Álvaro Jesús López Albadalejo, ‘La Navidad de Alba’, de Cristina María Ruiz González, ‘Vientre’, de Verabril Comunicaciones y Servicios Publicitarios, ‘Las ruinas’, de Vuelta Estudios, y ‘Solteros contra casados’, de Twin Freaks Studio.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, indicó que “diseñamos con el sector audiovisual regional un conjunto de líneas específicas de ‘Conexión Internacional ICA’ que abarcan desde la fase de preproducción, como es el caso de estas ayudas, hasta las destinadas a promoción y distribución de las obras ya finalizadas. En las distintas ediciones de esta iniciativa han pasado desde obras que se rodarán en breve hasta otras que ya se estrenaron con gran éxito, como fue el caso de ‘Sorda’ en su paso de cortometraje a largometraje”.

Las ayudas otorgadas son para el conjunto de actuaciones y operaciones de preparación y diseño de una producción audiovisual que son necesarias con carácter previo a la propia producción, desde la elaboración y/o la mejora del guion y ‘storyboard’, la búsqueda de localizaciones, el diseño visual, la selección del reparto o las gestiones para la obtención de recursos económicos, entre otras tareas.

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El periodo de ejecución de la ayuda debe situarse entre el 1 de enero de este año y el 31 de diciembre de 2027. La resolución de esta convocatoria de ‘Conexión Internacional ICA’, el plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas de la Región, se puede consultar en la sección de ‘Convocatorias’ del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.