Caamaño & Ameixeiras: "Nos preguntan si cantar en gallego nos cierra puertas, pero lo escuchan con mucha curiosidad"

Sabela Caamaño (acordeón cromático) y Antía Ameixeiras (violín y voz) forman Caamaño & Ameixeiras, un dúo gallego ligado a la música y al baile de raíz. Desde su nacimiento, en 2018, este dúo cuenta con una intensa trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional.

Tomando como punto de partida la tradición, el dúo construye un lenguaje propio y singular, a través de composiciones y arreglos personales y vivos que dialogan orgánicamente con ella, preservando la esencia de lo popular e incorporando a la vez recursos contemporáneos. Destaca también el cuidado y la solidez interpretativa del dúo, fruto de una profunda y amplia formación musical e instrumental. Su propuesta sitúa la emoción y la expresión en el centro, reivindicando la música de raíz como un espacio de creación, riesgo y libertad.

Tras el éxito de su primer trabajo discográfico, ¡Aire! (Segell Microscopi, 2021), producido por el músico burgalés Diego Galaz, el dúo se consolida como una de las propuestas más singulares del panorama actual. El álbum fue distinguido con el Premio Martín Códax da Música 2021 (Folk), el 1.º Premio Folkez Blai 2021 (Ermua, País Vasco) y el Premio Opinión da Música de Raíz ao Disco do Ano 2021, y contó con colaboraciones tan destacadas como Sílvia Pérez Cruz o Fetén Fetén.

Esta noche, música gallega con identidad propia en el Museo de Barranda

Va a ser un concierto muy especial. Es la primera vez que vamos a Murcia y tenemos muchas ganas. Estamos ahora haciendo la gira de nuestro segundo álbum, que habla un poco de la ritualogía popular gallega, de todo ese mundo de realismo mágico que tenemos en Galicia, de esos rituales ancestrales muy conectados con nuestra sociedad, que hasta hace unos años pertenecía exclusivamente al mundo rural. En esos ritos existe una gran riqueza antropológica maravillosa que os contaremos a lo largo de todo el concierto. A nosotras nos gusta mucho hablar en nuestros conciertos. Así que hablaremos un poco de todo este mundo, tocaremos música que bebe de toda esta tradición y también presentaremos las últimas canciones que hemos ido sacando en el último año.

Una propuesta que además sitúa la emoción y la expresión en el centro de todo, reivindicando la música de raíz.

Desde muy pequeñas estamos muy conectadas con la música tradicional. Desde los cinco años, que fuimos a clases de baile, de pandereta, de gaita. Todo ese imaginario de la música de raíz está en nuestra forma de entender la música. Aunque después también fuimos al conservatorio, las composiciones que nos salen suenan siempre a música tradicional; también nos gusta mucho ir a los archivos de los años 50, 60 y 70, donde hay verdaderas joyas. La verdad es que en Galicia tenemos la gran suerte de que nuestra música tradicional ha estado muy bien conservada. Hubo mucha gente que se dedicó a ir por las aldeas, a grabar esta música y sobre todo a compartirla con todo el mundo; por ejemplo, en el Museo del Pueblo Gallego hay unos archivos maravillosos a los que todo el mundo puede acceder y en los que hay verdaderas joyas de nuestra música.

Inician su andadura en 2018. ¿Cómo surge el proyecto?

Pues de una manera muy casual. Conocía a Sabela de vista y de oídas. Sabía que era un portento del acordeón; es una auténtica virtuosa. Ella estaba muy centrada en concursos y en todo lo que rodea al mundo académico, y yo estaba tocando con Luar na Lubre. Una amiga en común dijo: «Vosotras tenéis que hacer algo porque vais a conectar muy bien». Y como sabía que era tan buena, le dije: Contigo lo que quieras, así que empezamos a quedar para compartir música y vimos que teníamos una conexión maravillosa, que nos entendíamos musicalmente a la perfección y poco a poco fuimos profesionalizando el proyecto. Después dejé Luar na Lubre para centrarme en este proyecto.

Un violín y un acordeón cromático, ¿cómo se compenetran estos dos instrumentos?

A mí me parece que se compenetran a la perfección. Me parece muy extraño que no haya muchos grupos en los que se mezclen estos dos instrumentos, ya que se enriquecen mutuamente, y el espectro musical es muy amplio. Me parece que es una combinación perfecta.

En 2021, nace vuestro primer disco, ¡Aire!, que además es producido por Diego Galáz, consolidando vuestra propuesta y respaldado con varios premios y que contó con diferentes colaboraciones.

A ese disco le tenemos mucho cariño, también al trabajo de Diego, que nos supo guiar a la perfección sin hacernos perder nuestra esencia. Entendió a la perfección el proyecto. Él también es violinista, así que aprendí muchísimo grabando ese disco. Fue muy filosófico buscando cuál es mi sonido en el violín, qué quiero transmitir con el violín. Fue un proceso muy bonito el de trabajar con Diego.

Tienen presencia nacional e internacional. ¿Se hace complicado publicar música de raíz hoy en día en España?

Nosotras sentimos que tenemos una acogida maravillosa, la verdad. La gente está muy abierta a escuchar música en gallego. A veces la gente nos pregunta: «¿No os cierra puertas cantar en gallego?», pero vemos que la gente lo escucha con mucha curiosidad, lo ven como algo hasta exótico. Sentimos mucho cariño por el proyecto, tanto en España como fuera. Acabamos de venir de gira por Canadá y la verdad es que siempre sentimos mucho amor. Nos gusta mucho salir a enseñar nuestra música por el mundo.

¿Cómo se acoge esta música en sitios como Canadá?

Pues genial. De hecho, había gente que nos decía: «Cuánto aprendí de vuestra cultura». Como te comentaba, también somos muy habladoras y contamos muchas historias. La gente aprecia mucho nuestra cultura y le interesa nuestra música tradicional.

¿Cómo descubre este mundo y, sobre todo, con la trayectoria que has llevado como violinista por diferentes países, cómo eliges la música tradicional de tu tierra?

En Galicia es muy común lo de empezar desde muy niño en la música tradicional. Casi todos íbamos a bailar y a pandereta. Después hay gente que lo va dejando, pero a mí siempre me encantó. Íbamos los sábados por la mañana y yo lo disfrutaba un montón. Después, cuando empecé con el violín, en el conservatorio me gustaba, pero es que cuando conectaba con toda la música tradicional en el contexto más de ocio, era genial. Al final estudiabas para ir de fiesta y eso es una motivación increíble. Te preparabas toda la semana para ir a la foliada, que es como llamamos a las fiestas populares.

¿Colabora en diferentes proyectos como violinista?

Sí, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho colaborar con otros artistas; a Sabela también. Tanto como cantante como violinista, tengo varias colaboraciones con Baiuca y con otros . Creo que es muy enriquecedor.

Por último, ¿próximos trabajos?

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Ahora mismo estamos trabajando en el próximo disco que saldrá para el año que viene. Poco a poco van saliendo las canciones; lo estamos compaginando con la gira. n