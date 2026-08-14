Sal de Músicas Fest retorna a los años 80 en San Pedro del Pinatar

Duncan Dhu, Nacha Pop y Los Rebeldes, juntos compartiendo escenario en una velada para recordar grandes himnos de los 80, que siguen sonando tan vivos como el primer día.

Nacha Pop, con Nacho García Vega al frente, sigue de actualidad. En estos últimos años, pandemia de por medio, ha salido una recopilación (Chica de ayer y otras canciones que consiguen que te pueda amar), un libro (No, no me olvido) e incluso han editado Efecto inmediato, nuevo disco que aparecía bajo el nombre Nacha Pop. Claro que hoy falta un pilar fundamental de la banda, Antonio Vega, pero lo cierto es que Nacha Pop no es un grupo que regrese, sino que ya estaba en movimiento. Nadie puede parar, como dice la canción. En 2007 se produjo la reunión de los dos primos en una gira que resultó todo un éxito, y de la que quedó constancia en el CD+DVD Reiniciando. Tuvimos ocasión de disfrutar ese año del regreso de Nacha Pop con ocasión de su paso por Murcia, actuando en el Lemon Pop.

El grupo se truncó con la muerte dos años después de Antonio Vega. Nacho García Vega tomó las riendas; reactivó Nacha Pop en 2013. El grupo volvía a salir a la carretera, aunque ya, lamentablemente, sin la presencia del autor de La chica de ayer en esta nueva etapa.

El líder de Los Rebeldes, Carlos Segarra. / L. O.

Duncan Dhu

Duncan Dhu han trazado una de las carreras más celebradas, influyentes y honestas del pop-rock en español. Rompieron moldes en los 80 y 90, convirtiéndose en referente masivo. No fueron solo un fenómeno de ventas y crítica; consiguieron transformar sus canciones en banda sonora imborrable y eterna de millones de vidas.

Más de cuatro décadas han pasado desde que Duncan Dhu irrumpieron con Por tierras escocesas (1985). Con su pop acústico y sonido rockabilly, los donostiarras calaron con sus canciones sencillas, melancólicas, de letras introspectivas. Canciones (1986), el álbum que les encumbró, incluía éxitos como Cien gaviotas. Aunque ya no vuelvan a volar juntos, sus letras siguen resonando en la nostalgia de los fans; una creatividad que les ha dado 13 discos de platino y seis de oro. Luego vendrían los discos más maduros, las pausas y, finalmente, la separación oficial de Mikel Erentxun y Diego Vasallo.

En 2025 se cumplieron 40 años del debut discográfico de Duncan Dhu. Para celebrarlo por todo lo alto, Mikel Erentxun salió a la carretera en un tour de lo más especial acompañado por su banda, formada por Igor Telletxea (batería), Ruben Caballero (guitarra), Mikel Azpiroz (piano) y Fernando Neira (bajo). «Un paréntesis en mi carrera, aparcando mi discografía en solitario durante este 2025, para centrarme exclusivamente en la de Duncan Dhu. ¡Nos vemos en los escenarios!», escribió en sus redes.

Después de celebrar las cuatro décadas de su legado con DD40 por todo el mundo, la gira de Mikel Erentxun y su banda llega a su fin, y tras pasar por Mares de Papel, recala ahora en este minifestival con sabor ochentero para celebrar la memoria compartida y revivir el triunfo de unas canciones que ya forman parte de nuestra historia colectiva, en la que también participan Los Rebeldes.

Nacho García Vega, cantante de Nacha Pop. / Guillermo Cobelo

Los Rebeldes

A principios de los 80, Carlos Segarra y sus Rebeldes renovaron el rockabilly en España con sus álbumes Cervezas, chicas y rockabilly y Esto es rocanrol. Ahora repasarán sus grandes éxitos e interpretarán algunos temas del nuevo álbum, Gente estridente, que conecta el rock & roll clásico con la personalidad mediterránea que siempre ha definido su sonido.

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Desde su meteórico ascenso, Los Rebeldes han grabado 15 álbumes de estudio y 4 en directo, además de realizar innumerables actuaciones que les han convertido en una de las bandas que más kilómetros ha recorrido por la geografía nacional. Y es que su fuerza radica en su directo, ya que en casi 50 años de historia no han parado nunca de girar. La actual banda contiene la misma esencia con la que se gestaron Los Rebeldes.