Orejas para Valera y avisos para García

Segunda novillada de la feria taurina de Blanca. Lleno aparente con mucho calor y amenazando lluvia. Andrés García dejaba estelas de toreo fino, sin llegar a cuajar por culpa de los aceros. Yuste Varela, que debutaba con caballos, realizó dos faenas de mérito, notándose algo desconfiado. Completó el cartel el alumno de la escuela taurina El Toreo, José Antonio Belmonte, que tras una buena clase práctica consiguió dos apéndices.

Ganadería de Valdellán, bien presentados y toreables. El segundo, devuelto a los corrales tras lisiarse al pisar un hoyo de la arena. Salió el sobrero de la ganadería de Los Chospes, de excelente jugo. Y un eral de Alvalle muy nervioso, llegando a saltar al callejón.

Rematando en tablas salió Lucero, primero de Valdellán, y el mexicano Andrés García lo paró al hilo las tablas, sujetándolo hasta sacarlo a los medios con suaves verónicas. El novillo acusó la suerte de varas. Con la muleta empezó por alto, que era la condición del toro, llevar la cara alta, y así la faena resultó un tanto deslavazada, sin brillo ni ligazón y con el novillero un tanto fuera de cacho. Su tanda final, en redondo, fue el único punto destacable de una faena sin pena ni gloria. Muy pesada la suerte suprema con media, pinchazo y descabello. Palmas tras un aviso.

Muy cuajado el segundo de su lote, al que el mexicano pudo poner lucimiento en el toreo a la verónica en tres lances, ya en los medios y después de haber sido desposeído del capote. En banderillas se desmonteró Ángel Luis Carmona tras colocar los palos en un espacio como el dedo gordo. Mejor con la franela García, doblándose en el inicio, dándole más reposo a los derechazos y bajando la mano en una faena basada en el pitón derecho y rematada con uno de pecho de larga ejecución. Tardó en colocar al novillo en la suerte natural, dejando tres pinchazos y estocada perpendicular y descabellos. Dos avisos y aplausos al novillo.

Andrés García en un pase de pecho. / Enrique Soler

Debut con caballos

El primero de Yuste Varela, que debutaba con caballos, fue devuelto a los corrales por su manifiesta incapacidad de mantenerse en pie, como consecuencia de haber pisado en algún hoyo de la arena. Salió en su lugar uno de Los Chospes. El madrileño se vio un tanto desbordado ante las acometidas del novillo, estando a punto de ser desarmado en los lances de capote. El bravo novillo se vino encima de Yuste, que tuvo que sacárselo con pases por alto, pero con la montera y la muleta en la mano. Una vez que pudo brindar, enjaretó un ramillete de pases, de buen trazo y con gesto de no encontrarse confiado. Algo más asentado en la arena, ligó un par de tandas al natural, muy toreras y con gusto, colándose con peligro al remate de la última. Entró a matar en los medios dejando una entera algo ladeada de rápido efecto. Oreja tras petición minoritaria y tímidas palmas al novillo en el arrastre.

En su segundo, bien presentado y armado, se le notó algo desconfiado en la brega con el capote. En banderillas y a la salida del segundo par, a punto estuvo de sufrir una cogida Eduardo Novillo al refugiarse en el burladero, teniendo que pasar por la enfermería. Algo más asentado Varela con la muleta, bajó las manos y se espatarró en diversas fases de una faena que tuvo equilibrio entre el redondo y al natural. Dejó media estocada tras un par de manoletinas a modo de cierre. Oreja y aplausos al novillo.

La feria se cerrará el próximo sábado, en un encierro de Barcial para los novilleros Borja Escudero y Alejandro Cano, además del alumno de la escuela Iván de Benito de Murcia.

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Cerró el festejo el alumno de la escuela taurina El Toreo, José Antonio Belmonte, de La Hoya, Lorca, que estuvo bien con el capote, mostrando muy buenas maneras con la muleta, toreando a manos bajas y adelantando el engaño. Dos estocadas. Dos orejas tras aviso.