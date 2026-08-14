Mujeres, El Último Vecino y La 126, protagonistas del festival Cabo de Pop

Durante este finde, la música independiente de grupos como Mujeres, El Último Vecino, El Diablo de Shanghai o La 126 pondrá banda sonora a la divulgación ambiental sobre el Mar Menor, las actividades náuticas y un firme compromiso con la sostenibilidad –este año se estrena el servicio gratuito de lanzaderas desde el aparcamiento de Las Dunas–.

Combinar en un mismo fin de semana una sesión de buceo por la mañana, una charla sobre la recuperación ecológica del Mar Menor por la tarde y un concierto a los pies de un faro icónico al caer la noche no es algo que pueda ofrecer cualquier festival. Pero ese es, precisamente, el sello de identidad del Cabo de Pop.

Este viernes actuarán Mare Carrier, La 126, El Último Vecino y Los Chivatos; la jornada concluirá con la sesión de Cucaña. El sábado será el turno de Estela Gris, KU!, El Diablo de Shanghái y Mujeres, antes del cierre a cargo de Desaparezca DJ. Todos los conciertos son gratuitos.

Cabezas del Cabo Pop

Encabezan el cartel los barceloneses Mujeres. Yago, Pol y Arnau, emblemas de la escena de guitarras en la capital catalana, llevan casi dos décadas demostrando que su fórmula –pop-punk-garaje de alta combustión, canciones de dos minutos y estribillos que se clavan– no necesita mutar para seguir siendo efectiva.

Es un dolor inexplicable, su séptimo disco, es fuego; inmediato, pero con un poso que perdura, el de ese dolor inexplicable que delata su rechazo a una sociedad, un sistema, una industria, una escena cada vez más pendientes de algoritmos mercantilistas. Mujeres no hacen proclamas, pero practican política desde la acción y la resistencia cotidiana: editan en físico, cuidan las tiendas... Conocen la fórmula química de la emoción: a base de asombro, reconocimiento, misterio, costumbrismo, distorsión, melodía, imágenes bíblicamente expresivas y abrazos de bar, sincronizan el bombo acelerado con tus latidos taquicárdicos.

Operan con la tenacidad a su bola de Guided By Voices, la fidelidad festiva de los Fleshtones, la resistencia camaleónica de Yo La Tengo y la velocidad de los Feelies. Mujeres fueron en su día nuestros Black Lips. Con este nuevo trabajo y una gira que recorrerá buena parte del país, vuelven a demostrar que el rock guitarrero se mantiene vivo, emocionante y capaz de generar momentos inolvidables sobre el escenario.

Dicen que El Diablo de Shanghái se parece en actitud a Television, pero seguro que gustan a cualquier seguidor del punk, post-punk y garage. Lo cierto es que el underground barcelonés les va siguiendo la pista desde que empezaron a ensayar y a maquetar con grabadoras de cassette. Aunque sean jóvenes, sus letras no están lejos de los temas más trascendentales: crisis identitarias, la forja del carácter, la grandeza del individuo, la necesidad de destacar y no ser más de lo mismo.

Dinero, tercer avance del segundo álbum de EDDSH (Testamento), quizá sea su canción de espíritu más pop, con aires de Fontaines DC y los Radiohead más calmados; aborda con tino la presión laboral y el rechazo a elevar la vida profesional por encima de la personal. Este segundo LP llega para «emanciparse de las trampas de la juventud».

La meteórica trayectoria de El Último Vecino, el grupo liderado por Gerard Alegre, hizo que Voces (2016) causara gran expectación. Debutaron con un primer LP en 2013, un álbum en casete pronto agotado, una edición limitada en vinilo publicada por Domestica. Su tecnopop de alta factura tiene ecos de The Smiths, La Mode, Golpes Bajos, Orange Juice, El Último de la Fila.. Dejan a quienes les descubren con la boca abierta. Han girado por México, y actuado en Berlín y en festivales como Primavera Sound.

El Último Vecino / L.O.

Con más de 10 años en el underground español, El Último Vecino enmarca su propuesta dentro del synth-pop, con influencias entre el post-punk y la new wave. Su sonido melancólico pero enérgico a menudo evoca un ambiente nostálgico, con sintetizadores y guitarras que llevan a un pasado no vivido. El single Se vende, publicado bajo un revelador mensaje: "Da más placer hacer canciones desde la libertad que desde el deseo de gustar", venía marcado por la voluntad de crear sin atender a expectativas ajenas, que el propio artista configuró desde una experiencia personal especialmente dolorosa, transformando una vivencia amarga en materia prima para la creación.

Poco después llegaría No me entero de nada, introduciendo un componente cotidiano y generacional: la confusión permanente, la sobreinformación y la sensación de no terminar de comprender el mundo que nos rodea. Y, aunque presentada con menos contexto que sus predecesoras, la canción Plantas y barro continúa explorando una sensibilidad más íntima y reflexiva, reforzando la sensación de que El Último Vecino está construyendo un relato progresivo a través de cada lanzamiento.

La banda ilicitana La 126 está formada por tres amigas que hacen pop rock con alma punk y cero ganas de quedarse quietas. Elia Sempere, Laura Giner y Lucía De Bunder debutaron con el EP Todo venía de antes (2023) como quien lanza una bengala en mitad del panorama indie: directo, urgente y con una actitud sin concesiones. Desde entonces siguen removiendo el avispero con nuevos lanzamientos y una actividad constante en directo, entre melodías pegadizas, guitarras afiladas y una energía cruda que se mueve entre el pop rock y el punk pop. Prometen canciones con ironía, nervio y una intensidad multiplicada sobre el escenario. No están aquí para sonar bonitas, sino para sonar vivas. Esa evolución cristaliza en 2026 con su primer disco, Nada puede hacernos mal, editado por Mushroom Pillow.

Los conciertos de La 126 son una descarga eléctrica pensada para no dejar a nadie quieto: cabezas moviéndose al unísono, brazos en alto y pogos en los estribillos. Este año han sido seleccionadas para el circuito Girando por Salas, consolidando así un momento clave en su crecimiento y proyección nacional.

El cuarteto valenciano Ku!, nacidos poco antes de la pandemia, lanzó su álbum debut: Ku! (Candorro, 2025), una bomba sonora fabricada a fuego lento donde la realidad y la ficción se entremezclan, con un sonido frenético y potente, e influencias como King Gizzard & the Lizard Wizard, Parquet Courts, Omni y Thee Oh Sees. Parte de sus miembros son también conocidos de otras bandas como Los Premios o Yo Diablo, igualmente referentes en la escena rock de Valencia. Ku! se definen como "una banda de rock luminoso con destellos punk lo-fi", y comparan su sonido con "comerse un chicle de menta Orbit con una carga de cafeína": refrescante y potente a partes iguales.

Los integrantes del grupo de música El diablo de Shangai / L.O.

Tras la publicación del disco Pulpa, Los Chivatos siguen siendo el secreto mejor guardado de la nueva escena. Con un particular estilo que fusiona letras surrealistas, rap perezoso y guitarras afiladas, en directo forman una maquinaria perfecta con canciones que no te podrás quitar de la cabeza, como Tron, Desplázate o corre o La playa. Representan la vertiente más descarada y festiva del cartel. La banda madrileña se mueve entre el pop y el rock con canciones directas, letras afiladas y una actitud irreverente que conecta rápidamente con el público. Su energía sobre el escenario los ha convertido en una de las propuestas más recomendables para disfrutar en vivo.

Mare Carrier, aka Salvador Martínez-Artero, es un personaje ficticio nacido de la angustia y el dolor, miembro fundador de CandyShop Records, con influencias múltiples (Debussy, Pink Floyd, Parliament, Foxygen...), podría pasar por nuestro Joe Meek particular. Este proyecto emergente de la escena alternativa murciana es conocido por su sonido ecléctico (rock, psicodelia, indietrónica, momentos más experimentales...) y por su espíritu colaborativo dentro del circuito local.

Con varios singles y EPs publicados, la banda ha ido sumando colaboraciones con artistas de la Región y presentaciones en eventos y ciclos de la escena murciana. En su tercer álbum, Muerte De, vuelven a desafiar el formato con una propuesta arriesgada y magnética: un LP de 42 minutos donde las 17 canciones se encadenan sin descanso en un único viaje sonoro. Entre giros estilísticos y cambios de género, el grupo consigue mantener una cohesión que confirma su lugar como una de las formaciones más innovadoras del panorama nacional.

Murcianos en Cabo de Pop

Muerte De es un álbum conceptual dividido en cuatro actos que narra con crudeza y lucidez el nacimiento, desarrollo, muerte y aceptación de una relación. La producción corre a cargo de Salvador Martínez-Artero, con aportaciones de Vitus García y Jose Pascual Pacheco. La mezcla, firmada por El Estudiante Larry, y el máster analógico en cinta magnética de Marco A. Velasco aportan una profundidad, textura y calidez poco habituales.

Hay proyectos que nacen de la necesidad de poner orden al caos, y otros que prefieren bailar sobre sus cenizas. Estela Gris hacen ambas cosas a la vez. El dúo murciano, formado por Sefi y Marta, ha irrumpido en la escena con una propuesta que es pura electricidad emocional: post-punk con líneas de bajo magnéticas y sintetizadores que cortan el aire como cristales. Tras su paso por Las Wonder, han destilado su esencia para ofrecernos lo que ellas mismas definen como un "manual de supervivencia emocional".

A través de singles como una catártica La Cura, la visceral Rómpeme o esa declaración de intenciones llamada Chica seria, Sefi y Marta recogen la herencia más densa de bandas como The Cure. Oscuras y fascinantes. Actualmente presentan su último single, La Cura, adelanto de su primer EP, previsto para finales de año. La Cura suena a ese momento de lucidez cruda que viene después del colapso. Es el post-punk que no necesita maquillaje. Estela Gris se posicionan como una de las propuestas más prometedoras de la escena independiente.

CUCAÑA es un colectivo de música electrónica underground formado por cuatro amigos de Cartagena y Cabo de Palos afincados en Madrid. Reacios a la idea de cerrarse a un género específico, entre el electro, el techno, el acid, el trance y demás, ponen especial cuidado en crear una atmósfera inclusiva en la que el centro de atención no sea otro que la pista de baile, con el énfasis en la diversidad de estilos.

Noticias relacionadas

Desaparezca, uno de los selectores del colectivo Casino Social Club, regresa por tercer año consecutivo a Cabo de Pop, con una sesión de clausura que ya es su particular amuleto de la suerte: una celebración frente al mar en la que sonarán himnos para cantar y bailar, rarezas brillantes y canciones que aparecen en el momento perfecto. La banda sonora ideal para una noche de agosto inolvidable.