Mari Carmen López Aniorte: la voz que no se rinde

Mari Carmen López Aniorte es una de esas personas cuya vida parece escrita con una mezcla de luz, coraje y una lucidez que te deja inerme. Su historia no es solo la de una catedrática brillante ni la de una mujer que lucha contra la ELA: es la de alguien que ha decidido seguir viviendo con plenitud, incluso cuando el cuerpo se apaga, porque la mente —su mente— sigue encendida y fértil.

Nacida en Los Desamparados, en una huerta que huele a naranjos, limoneros y tierra mojada, Mari Carmen creció entre juegos infantiles, meriendas de galletas y flan, y el esfuerzo silencioso de unos padres que lo dieron todo para que sus hijos pudieran estudiar. "Mi madre cosía zapatos de sol a sol para financiarme los estudios", recuerda en su pregón. Ese origen humilde y lleno de dignidad, marcó para siempre su sentido de la justicia social y su compromiso con quienes menos tienen.

Licenciada en Derecho en 1990 y doctora en 1996, escaló los peldaños de la universidad hasta convertirse en Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, una de las voces más respetadas en su disciplina. Su padre, sindicalista, le inoculó desde niña la idea de que la ley debía proteger a los vulnerables. Ella convirtió esa semilla en una carrera entera dedicada a defender derechos laborales, igualdad, pensiones dignas y la erradicación de la explotación.

Pero la vida, que a veces golpea sin avisar, le puso delante un diagnóstico devastador: Esclerosis Lateral Amiotrófica. La enfermedad avanzó rápido. Primero perdió la voz, luego la capacidad de deglutir, después la movilidad y, finalmente, la respiración autónoma. "Llegué a pensar en claudicar", confiesa. Pero no lo hizo. Algo dentro de ella —la memoria de su padre, el amor de su familia— la empujó a seguir.

Hoy respira gracias a un respirador artificial, se alimenta mediante una sonda gástrica y se comunica con un comunicador ocular, una tablet que convierte el movimiento de sus pupilas en palabras. Con él escribe artículos científicos, dirige tesis, coordina proyectos, conversa con sus hijas, organiza la casa y pronuncia conferencias. "Cuando trabajo, a veces se me olvida que estoy enferma", dice con serenidad.

Su vida transcurre en el salón de su casa, convertido en foro, aula, despacho y refugio. Allí recibe a amigos, colegas, antiguos compañeros de colegio… Desde allí sigue luchando por la aplicación real de la Ley ELA, que garantiza cuidados 24 horas para prevenir muertes evitables. En Murcia, esa ley se ha visto recortada por un copago que puede alcanzar miles de euros mensuales. Ella lo denuncia sin ambages: "El copago puede suponer la ruina o la renuncia a seguir viviendo".

Su voz —una voz prestada por la tecnología, pero suya en cada matiz— se ha convertido en un referente nacional. No habla desde la queja, sino desde la autoridad moral de quien conoce la enfermedad desde dentro y desde la solvencia jurídica de quien sabe leer las leyes con precisión quirúrgica.

Y, sin embargo, más allá de la jurista, de la activista, de la intelectual, está la mujer. La que disfruta del cine en casa, de las visitas de sus amigas, de las risas de sus sobrinos, del orgullo por sus hijas, del amor inmenso de Antonio, su compañero de vida. La que dice, sin temblar: "Puedo afirmar que tengo una vida plena y feliz, pese a la enfermedad".

Noticias relacionadas

La vida de Mari Carmen López Aniorte es, en esencia, una lección de humanidad. Una mujer que ha decidido que la ELA no será su silencio, sino su altavoz. Que la fragilidad no le arrebatará la dignidad. Que la vida, mientras dure, merece ser vivida con intensidad, con ternura y con sentido.