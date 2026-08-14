Todo lo que debes saber de 'Elipsión', el espectáculo que transformará Santiago de la Ribera en un universo futurista de luz y tecnología

El paseo marítimo de Santiago de la Ribera se convertirá este sábado en un gran escenario al aire libre con una propuesta visual y tecnológica que promete sorprender al público. El 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier sale a la calle este sábado, 15 de agosto, con 'Elipsión', de la compañía gaditana El Carromato.

El espectáculo comenzará a las 22.00 horas en la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera, desde donde iniciará un recorrido por el paseo marítimo para regresar y finalizar en el mismo punto. La propuesta es gratuita y está dirigida a todos los públicos, según han informado desde el Consistorio.

El espectáculo cuenta con grandes estructuras luminosas, música electrónica, movimiento y efectos pirotécnicos sin ruido que transformarán durante cerca de 50 minutos el paseo marítimo en un escenario futurista habitado por unas criaturas que avanzan entre los espectadores.

'Elipsión' prescinde de las palabras para construir su lenguaje a través de la luz, el cuerpo y el sonido. Sus protagonistas son esculturas formadas por elipses, tubos luminosos y estructuras circulares que parecen cobrar vida, desplazarse y bailar al ritmo de la música, han explicado.

Tras su puesta en escena, la propuesta introduce además una reflexión muy ligada al presente: hasta dónde puede llegar lo artificial y si el ser humano está preparado para convivir con una inteligencia capaz de comportarse cada vez de una forma más autónoma.

La dirección y autoría corresponden a Adrián Varo, responsable también del diseño de las marionetas y de la iluminación. El montaje combina así arte, tecnología y creación escénica en una experiencia concebida especialmente para el espacio público y la noche.

El Carromato nació en el año 2000 en El Puerto de Santa María y se ha especializado en espectáculos itinerantes de medio y gran formato en los que la iluminación se convierte en parte fundamental de la dramaturgia.

A lo largo de más de dos décadas, la compañía ha llevado sus producciones a más de 30 países de Europa, Asia y África y ha participado en importantes eventos y festivales internacionales, consolidando un lenguaje propio basado en la combinación de teatro de calle, diseño, nuevas tecnologías y grandes elementos visuales.