Del puchero al precocinado: las cocinas experimentan una evolución en los hogares

El chup, chup de un buen puchero, el shiiiff incesante de una olla exprés o el chisporroteo de unas patatas fritas en la sartén parece que tocan a su fin, según algunos pronósticos que advierten de la desaparición de las cocinas en los hogares por el avance de los precocinados; aunque, por el momento, todo apunta a una evolución en el diseño de este espacio tan familiar.

"En el corto o medio plazo en España no, tampoco en Europa", advierte sobre la amenaza de desaparición de las cocinas el antropólogo de la alimentación de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) Xavier Medina en una entrevista con EFE.

No obstante, reconoce que Estados Unidos es bastante diferente y ya se da el caso de que en las nuevas viviendas solo hay una columna con los electrodomésticos más habituales para «ahorrar espacio», una situación que se extiende incluso a los restaurantes que solo emplatan y sirven menús que no cocinan.

El avance de los precocinados

El 98 % de los hogares ya consume algún plato preparado fuera de casa, según los datos de la consultora Worldpanel by Numerator.

Atendiendo al aumento de ventas de platos listos para comer, el presidente de Mercadona, Juan Roig, está convencido de que a mitad de siglo no habrá casi cocinas en las casas.

Según datos del último año hasta marzo de la consultora Kantar, la comodidad, la falta de tiempo y las propuestas cada vez más elaboradas y sanas por parte de la industria han impulsado el consumo de precocinados un 48% en solo dos años, lo que significa que casi ocho millones de consumidores optan por ellos.

"Nos lo están poniendo muy fácil, nos ahorran tiempo y dinero", subraya el profesor de la UOC, que sostiene que si bien es cierto que suben los porcentajes de precocinados que "facilitan la vida", también hay campañas públicas en favor del producto fresco y la elaboración y "eso, aunque sea a regañadientes, nos obliga a cocinar al menos una vez a la semana".

A pesar de la fascinación por la alta cocina, cocinar ha dejado de ser una prioridad y la falta de tiempo se ha convertido en una excusa, pero si hay espacio para conectarse a una plataforma o pasar horas con Instagram ¿por qué no para cocinar?, se pregunta.

La respuesta es que se sigue percibiendo como un trabajo doméstico vinculado a las mujeres, aunque haya muchos hombres a los que les encanta ponerse el delantal. "En cualquier caso, no es contradictoria una cocina ligera, fresca y saludable y con los precocinados, son dos flechas de un mismo vector", incide.

La cocina, un espacio en evolución

Frente a estos pronósticos, el último informe de la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC) revela que la fabricación de equipamiento para estos espacios domésticos ha crecido el 3,36 % en 2025.

Los edificios de nueva construcción no renuncian a ella; en las reformas, mejorarla es la gran apuesta, eso sí, cada vez más abierta para compartir espacios.

María Lozano, docente en Diseño de Interiores del IED Madrid, tampoco cree que las cocinas vayan a desaparecer. "Van a seguir evolucionando, igual que lo han hecho en las últimas décadas", asegura a EFE.

Para Lozano, fundadora y directora creativa del estudio TheDreamLab, reducir ese espacio únicamente a cocinar es simplificar mucho su papel en el hogar, donde ha pasado de ser un ámbito cerrado a convertirse en el corazón de una casa.

La interiorista remarca que la conciliación hace que las viviendas sean hoy espacios más flexibles y multifuncionales. "No es solo el lugar donde se preparan los alimentos, sino un espacio abierto, integrado en la zona de día. Es mucho más social que hace unos años", ratifica.

Por otro lado, la gastronomía sigue teniendo un importante componente "emocional y de ocio. Cocinar ya no siempre responde a una necesidad, sino al placer de compartir y dedicar tiempo a quienes nos rodean. Esa dimensión social y afectiva también forma parte de lo que representa", subraya Lozano.

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Algo en lo que coinciden Félix Bernad, presidente de AMC, que incide en que cuando se mejora una cocina, se está apostando por una estancia "más cómoda, ordenada, duradera y mejor preparada para acompañar la vida diaria".