Juanes hará la última parada de su gira española en San Pedro del Pinatar

Hay canciones que dejan de pertenecer a quien las escribió para convertirse en parte de la memoria de varias generaciones. A Dios le pido, La camisa negra, Es por ti o Mala gente forman parte de ese territorio reconocible al primer acorde. Juanes llegará este jueves a San Pedro del Pinatar para reencontrarse con ellas y con un público que ha crecido acompañando una trayectoria que ya supera las dos décadas.

El artista colombiano actuará en el Festival Sal de Música dentro de su Juanes World Tour 2026, una gira internacional con más de 50 fechas anunciadas que llevará su música por distintos escenarios de América y Europa. La cita del Mar Menor tiene, además, un carácter especial: será la última actuación de Juanes en España en este año antes de continuar la gira por Norteamérica. La propia agenda oficial del artista sitúa el concierto de San Pedro del Pinatar el 13 de agosto, antes del tramo estadounidense que comienza en septiembre.

A San Pedro llegará un músico que ya no necesita presentación, pero que afronta esta nueva etapa con material inédito. JuanesTeban, publicado en 2026, es su duodécimo álbum de estudio y propone una mirada diferente sobre las dos caras del artista: la figura internacional que ha convertido el rock latino en uno de sus territorios naturales y una faceta más íntima, experimental y abierta a otros sonidos.

De Juanes a Teban

El nuevo disco amplía un universo musical que Juanes lleva años construyendo alrededor de la mezcla. En JuanesTeban conviven rock, cumbia, pop y sonidos latinoamericanos, con colaboraciones que amplían todavía más el mapa sonoro del colombiano. El álbum incluye participaciones de Rawayana, Bomba Estéreo, Conociendo Rusia y Mon Laferte, mientras que Davide Rossi, conocido por su trabajo con Coldplay, participa en los arreglos de cuerda de dos canciones.

La nueva producción no borra, sin embargo, la historia anterior. Al contrario: la gira está planteada como un recorrido por las distintas etapas de una carrera en la que las canciones más populares siguen ocupando un lugar central. Los repertorios de sus conciertos de 2026 mantienen títulos como Me enamora, La pagaMala genteNada valgo sin tu amor, Fotografía, Volverte a ver o Es por ti, junto a otros clásicos de su discografía.

El propio artista definió así su nuevo trabajo en una entrevista a Efe: «Lo que más me llevó a buscar la diversidad sonora, y a nivel de letra de este álbum, es básicamente encontrarme con lo que soy, reafirmar mi raíz y mi esencia en la música».

Ese equilibrio entre presente y memoria será precisamente uno de los atractivos de la noche en San Pedro. Por un lado, las canciones de JuanesTeban; por otro, un repertorio construido a lo largo de una carrera que ha convertido al colombiano en uno de los nombres fundamentales del rock y el pop latino de las últimas décadas.

Su dimensión internacional queda también reflejada en los reconocimientos acumulados. Juanes suma 25 Latin Grammy, según la Academia Latina de la Grabación, a los que se añaden cuatro Grammy estadounidenses, hasta alcanzar los 29 premios que habitualmente acompañan su presentación.

Una noche para cantar clásicos

No es solo una cuestión de premios. Su repertorio ha conseguido algo bastante menos cuantificable: que canciones concebidas en Colombia hayan terminado formando parte de la banda sonora cotidiana de públicos muy alejados de su lugar de origen. Desde Un día normal hasta Mi sangre, pasando por La vida... es un ratico, Juanes ha construido buena parte de esa conexión a partir de una fórmula en la que las guitarras eléctricas, la tradición latinoamericana y el pop conviven sin demasiadas fronteras.

El concierto de Juanes en San Pedro del Pinatar será, por tanto, una de las grandes citas musicales del verano en el Mar Menor. El colombiano será el segundo protagonista del Festival Sal de Música, que abrió su quinta edición el miércoles con Los Morancos y continuará el viernes con Duncan Dhu, Nacha Pop y Los Rebeldes, las actuaciones de Maldita Nerea y Leire Martínez y del cierre de Marta Santos el domingo 16. Un festival, que según sus organizadores ha superado los 70.000 espectadores acumulados en sus cuatro primeras ediciones.

Pero la noche del jueves tendrá su propio argumento. Juanes regresa a España con una gira que mira al futuro sin renunciar a las canciones que construyeron su historia, y lo hace en el que será su último concierto español del año.

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Una oportunidad para comprobar, una vez más, que hay canciones que no necesitan presentación: basta con que suenen los primeros acordes para que miles de personas sepan exactamente qué viene después.