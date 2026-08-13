Juan Bautista Sanz: Un paisaje para volver al amigo

"Las intenciones de un artista, igual que las explicaciones de un espectador… sólo se refieren a un aspecto de la obra y no abordan el enigma: Sobre una pintura y sobre una obra completa se hacen y deshacen todos los sentidos que se le prestan… Siempre he pensado que cuanto más limitados son los medios, más fuerte es la expresión… Puesto que la pintura es una aventura en el mundo, le da a este un significado. Y puesto que es una síntesis, le da un significado en su totalidad" Pierre Soulages

Al arte como enigma, como expresión y aventura, se refirió en distintas ocasiones el pintor expresionista y representante del tachismo, Pierre Soulages. Reflexionando, quizá, en lo que supone esa idea de enigma y misterio que es tan consustancial a la obra de arte, en diciembre de 1970, con motivo de la edición del catálogo de la primera exposición celebrada en la Galería Zero de Murcia, Juan Bautista Sanz –su fundador– escribió, en el primer párrafo del texto de presentación del nuevo espacio expositivo:" …No sé, y nunca lo intentaría, enjuiciar obras de arte, por miedo a errar; nunca escribiría de tendencias, escuelas, vanguardismos…" Y es que solo la pasión por el arte –por todas las artes: pintura, cine, escultura…–, y una profunda amistad tejida en el tiempo con los artistas, es lo que ha dirigido sus actos y marcado sus pautas de conducta en el mundo –o, por llamarlo de forma más profesional y menos emocional, en el sistema– del arte; haciendo de ese posicionamiento una norma que acompañó, a lo largo de los años, su trayectoria como galerista, como escritor, cineasta, estudioso y teórico del arte, y también como pintor.

Para celebrar el VII Centenario de la Galería Zero, Juan Bautista Sanz remarcaría, en el monográfico editado al respecto: 77 Años de Pintura y Escultura en Murcia, la importancia del pintor Aurelio. Y dos años después, en 1979, Zero mostró, en su espacio expositivo, la obra inédita, realizada veinte años antes –entre 1957-1959– por Aurelio Pérez en Marsella. Aunque la temática de alguno de esos cuadros ¿marselleses? fuera inequívocamente murciana. Y, como el tiempo es imparable, pero también lo son los azares y las circunstancias, Sanz, que siempre pareció mostrar –al menos, para mí, eso parece desprenderse de la contemplación de algunos de sus cuadros– cierta predilección por la pintura francesa del primer cuarto del siglo XX y por la obra de Aurelio –no es difícil rastrear aquel Aurelio, de corte francés, en algunas de sus pinturas–, homenajeó, veinte años más tarde, al alhameño en este cuadro, en este paisaje, en este Jardín en la Azohía. Una pieza que bien puede insertarse en una serie de pinturas que Juan Bautista acometió con el paisaje de la costa levantina como tema principal, de forma explícita unas veces –palmerales, barcas en la playa…– o de manera más sutil –esos interiores que abren sus ventanas y balcones a la brisa, al color y luz mediterránea– otras. Cuadros, con el mar de protagonista, que han aparecido a lo largo de su amplia trayectoria de pintor; citaré, como ejemplo de ese protagonismo, la muestra que Juan Bautista Sanz colgó en Chys en 2018.

En esta obra, Jardín en la Azohía. Recordando a Aurelio, que con tanta facilidad se mueve entre un expresionismo contenido y el gusto por el uso atrevido del color, Sanz nos propone una nueva mirada a ese paisaje mediterráneo que conforma la Bahía de Mazarrón, con las sierras de Cabo Tiñoso, la punta rocosa de La Azohía precipitándose en el mar y el Cabezo de la Panadera, convertidas en una mancha oscura en mitad de la obra: una mancha pugnando con fuerza con la pincelada precisa de ese intenso azul que nos remite al mar. Una perspectiva, aplastada, vibrante, apenas sugerida por el pintor, en la que destaca el brillo luminoso de la tapia amarilla –con toda seguridad la tapia de la casa de Aurelio en la Azohía–. Un guiño al amigo recordado, que siempre sintió predilección por el amarillo, y un tono concreto: amarillo áureo, que para él era parte de su obra y de sí mismo, pues áureo, decía, era, a fin de cuentas, Aurelio, su propio nombre. Y, como contrapunto, la exuberancia de esa vegetación que ha germinado y se ha desarrollado con rápidos y contrastados trazos superpuestos que logran hacernos creer que estamos –casi– ante una pieza de tono abstracto. Se me hace difícil, ante este cuadro, no recordar aquellas palabras recogidas en un escrito de Garay –un tanto irónico, titulado Reflejos intelectuales del arte abstracto– que señalaban que: "Toda la pintura es abstracta; la que no es abstracta es la naturaleza, porque pintar es dar fe, plásticamente, de la emoción personal que el mundo pintable ha reflejado en la sensibilidad del pintor a través del sentido visual o" –como continuaba escribiendo– "la pintura no pretende otra cosa que no sea representar la invención de un mundo imaginado mediante un juego compositivo de planos, líneas y colores".

Noticias relacionadas

El aire, la luz… La impresión causada en el ánimo del artista por el recuerdo del amigo. El paisaje –cuántas veces saldría Juan Bautista Sanz, siendo aún muy joven, a pintar en el paisaje en compañía de su padre y de otros pintores amigos–… Un conjunto de sensaciones capaces de turbar la percepción del pintor, de incidir de manera determinante en su estado de ánimo y, por tanto, en la ejecución de su obra. Jardín en la Azohía. Recordando a Aurelio. Un emocionante y emocionado homenaje.