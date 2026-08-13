Alejandro Ninn, compositor, productor musical y fagotista: "No intento hacer milagros como componer y estudiar Lengua Castellana a la vez"

Alejandro López Nin, conocido artísticamente como Alejandro Nin, es el futuro de la música murciana. Con tan solo 17 años es compositor contemporáneo, fagotista y productor musical, con varias obras bajo su brazo y unos estudios en el conservatorio que no dejan de hacerle crecer. Nin ha sido finalista de dos concursos internacionales de gran prestigio para la composición: Brahms International Music Competition y Ravel Awards.

¿Cómo fue el proceso para participar estos concursos?

Son concursos a los que te presentas de forma online, que por eso en cierta parte adquieren más prestigio, porque el hecho de que sea online da la posibilidad a que haya más participantes y por lo tanto sea una competición muchísimo mayor. Puedes entrar como músico, como director de orquesta, de banda o por ejemplo, en mi caso, como compositor, y se puede especificar el rango de edad en el que el participante está para que lo tomen en cuenta. Primero hay una fase preliminar que la superamos los que, en principio, no hemos sido descartados y los que tienen un potencial para pasar a la siguiente fase.

¿Y cómo se sintió al enterarse de que era finalista?

Pues la verdad es que para mí fue un orgullo porque detrás tenía mis años de trabajo, de mucha constancia y de mucho esfuerzo y disciplina. Aunque la música sea mi pasión, también estoy estudiando en el conservatorio y eso supone constancia y supone un esfuerzo y un sacrificio diario para hacerlo posible. Pienso que una persona, por muy talentosa que sea o por mucho don que tenga, si no lo trabaja, si no se esfuerza y si no tiene esos valores del trabajo, de poco le sirve. Entonces, para resumirlo en una palabra, te diría ilusión.

¿Cuál es el instrumento con el que más cómodo se siente para componer?

El piano para mí es un instrumento fundamental a la hora de componer. Es el instrumento que utilizo de referencia, todas las obras que compongo, ya sean para piano, para banda sinfónica, para orquesta, absolutamente todas nacen desde el piano. Ya luego, si son obras mayores, es cuando se va orquestando a distintos instrumentos.

Ha estado este año en el Conservatorio de Menorca, ¿qué le llevó allí?

Bueno, esto fue el año pasado, en septiembre, teniendo yo 16 años, por unos motivos familiares nos tuvimos que venir a Menorca, porque parte de mi familia es de aquí. Esta decisión también implicaba continuar mis estudios de música y es por ello que me tuve que venir al Conservatorio de Menorca. A partir de septiembre volveré allí a Murcia y terminaré mis estudios en la ciudad, que es la idea con la que empecé inicialmente.

¿Cómo es compaginar su carrera musical con los estudios en el instituto?

Bueno, a veces se hace un poco cuesta arriba. Lo que me dicen mis padres siempre es que lo importante y lo primero siempre son los estudios. Yo lo tengo más fácil porque si veo que en los estudios hay que apretar un poco, simplemente no intento hacer milagros o sacrificios como intentar componer una obra para orquesta y a la vez estudiarme el temario de lengua castellana. Lo que esté haciendo en ese momento, por ejemplo de composición, lo dejo aparcado un tiempo y priorizo en ese momento los estudios.

¿Cómo se dio cuenta de que quería empezar a componer?

Desde muy pequeño he sido muy creativo, y siempre tenía esa inquietud, digamos, de poder expresar cosas, emociones o sentimientos, a través, en este caso, de la música. Con palabras a veces hay cosas que me cuesta expresar, y ahí fue cuando descubrí que a mí lo que me apasionaba era la composición, porque me permitía, con notas musicales, expresar lo que no podía con palabras.

Murcia se merece reconocimiento internacional, tenemos talento hasta debajo de las piedras

¿Qué funciones realiza como productor musical?

Bueno, yo realmente empecé antes como productor musical que como compositor clásico. Es decir, el hecho de ponerme a componer ya para instrumentos fue una especie de rebote de componer antes instrumentales. Soy productor musical para distintos artistas, distintos géneros. Empecé con música urbana y ya luego, poco a poco, me fui yendo al flamenco. La tarea que tenemos los productores musicales es simplemente transformar la idea de un cantante en una canción.

¿Qué se siente al representar a la Región de Murcia en concursos internacionales siendo aún un adolescente?

No me cabe otro sitio para representar que no sea este. Es decir, la Región es mi casa, es de donde yo soy, donde he vivido toda mi vida, donde tengo todos mis recuerdos de mi infancia, de mi vida. Ha sido la región que me ha visto empezar en la música, entonces,creo que sería muy ilógico de mi parte ahora que estoy en Menorca, decir, «voy a representar a Menorca». No, prefiero representar a mi casa, a mi hogar. Me gustó poder especificar que, aparte de ser de España, soy de Murcia, que es una tierra que la tienen un poco olvidada en otros países, pero de la que ha salido un talento espectacular. Es una tierra donde todos los días nacen talentos nuevos y creo que se merece esa visibilidad y ese reconocimiento internacional, tenemos talento hasta debajo de las piedras.

¿Dónde se ve dentro de diez años?

Noticias relacionadas

Espero poder terminar mis estudios: terminar tanto el conservatorio profesional, que ahora mismo estoy haciendo cuarto de enseñanzas profesionales, y terminar también el grado superior del conservatorio en pedagogía musical, porque mucho más allá de la composición o de la producción musical, lo que más me llena es las enseñanza. Y me imagino en un futuro poder impartir la enseñanza a grupos de alumnos y compartir mi pasión por la música y ese sentimiento tan bonito que te da la música. En el momento histórico en el que estamos, creo que la música es unión y, quizás, sin música la vida sería un poquito más difícil.