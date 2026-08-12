San Javier se adentra en la huerta de Blasco Ibáñez con ‘La barraca’

El 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier recibe este miércoles La barraca, adaptación teatral de la novela de Vicente Blasco Ibáñez, que llegará a las 22.30 horas al Auditorio Parque Almansa bajo la dirección de Magüi Mira.

Publicada en 1898, La barraca sitúa su conflicto en la huerta valenciana y sigue a la familia Borrull cuando intenta instalarse en unas tierras de las que otra familia ha sido expulsada por impago. Lo que comienza como el intento de construir una nueva vida termina enfrentándose al rechazo de una comunidad que no está dispuesta a olvidar ni a aceptar fácilmente a quienes llegan para ocupar un lugar que considera marcado por el pasado.

La tierra se convierte así en mucho más que el escenario de la historia. Es una herencia, una forma de vida y también el origen de un conflicto en el que aparecen la pobreza, la pertenencia, el miedo, la violencia y la presión del grupo. Blasco Ibáñez construyó a partir de ese enfrentamiento un retrato de la huerta valenciana y, al mismo tiempo, una historia sobre la dificultad de escapar de las reglas impuestas por una comunidad.

La adaptación teatral recupera ese universo y pone el foco en una de las cuestiones que atraviesan la novela: qué ocurre cuando alguien intenta romper un orden establecido y se convierte, por ello, en un extraño dentro de su propia comunidad. Más de un siglo después, el conflicto conserva una dimensión reconocible porque la novela no habla únicamente de unas tierras concretas, sino de los mecanismos con los que una sociedad puede levantar fronteras entre quienes pertenecen a ella y quienes quedan fuera.

De la huerta valenciana al escenario

La adaptación de Marta Torres se articula en tres partes —Pasado y presente, Los intrusos y El fuego— que acompañan el avance de la tragedia de los Borrull. La primera reconstruye la historia de la familia Barret, expulsada de la barraca por sus deudas, y explica las razones por las que la huerta se opone a que otros ocupen unas tierras sobre las que pesa todavía el recuerdo del conflicto.

La llegada de Batiste y su familia abre la segunda parte. Convertidos en intrusos a ojos de sus nuevos vecinos, tendrán que enfrentarse al rechazo de toda la comunidad hasta que la muerte de su hijo menor modifica, aunque solo aparentemente, la actitud de quienes los rodean. La piedad sustituye entonces a la hostilidad, pero la falsa tregua no elimina las tensiones que permanecen bajo la superficie.

El elenco de la obra ‘La Barraca’. / Javier Naval

En El fuego, el tiempo ha pasado y los Borrull parecen haberse integrado en la huerta. Sin embargo, aquello que los vecinos temían termina sucediendo: los propietarios recuperan sus exigencias y la frágil convivencia vuelve a quebrarse. Una noche de fiesta y alcohol hace saltar por los aires esa aparente concordia y conduce la historia hacia su desenlace trágico.

Más allá de la anécdota rural, Magüi Mira encuentra en La barraca una historia sobre la violencia colectiva, el arraigo y la necesidad de pertenecer a un lugar.

La obra llega así a San Javier con una historia en la que la tierra no es únicamente el lugar donde viven sus personajes, sino aquello que determina sus relaciones, sus miedos y sus enfrentamientos. Una tierra que, como apunta Mira, necesita también de su elemento esencial: el agua.