Rata, Ruto Neón y Adiós Noviembre se reúnen en Santiago de la Ribera para una noche de música gratis

El verano musical de Santiago de la Ribera suma este miércoles una nueva cita con el Vibra Verano Fest, un concierto de acceso gratuito que reunirá en el Parque Príncipe de Asturias, a partir de las 21.00 horas, a RATA, Ruto Neón y Adiós Noviembre, además de la sesión de Sergio Galian DJ. La programación está incluida en la agenda de actividades de verano de la Región de Murcia.

La propuesta reúne en una misma noche a tres proyectos vinculados a la escena musical murciana que transitan por territorios diferentes, desde el rock de RATA hasta la mezcla de pop, psicodelia y electrónica de Ruto Neón o el indie y el rock alternativo de Adiós Noviembre.

RATA, un debut entre el rock y la urgencia pop

El cartel contará con RATA, el proyecto formado por Félix Esteban y Daniel Sabater, que este año ha publicado su primer álbum, No me quiero morir nunca. El disco vio la luz el 17 de abril y supone el paso de la formación desde su primera etapa, iniciada con el EP Niñato, hacia un repertorio más amplio en el que conviven el rock, el punk y el pop.

La formación ha construido su propuesta sobre un formato reducido, con Esteban al bajo y Sabater a la batería, y un directo marcado por la energía y la inmediatez. No me quiero morir nunca reúne diez canciones y ha situado al dúo entre los nuevos nombres de la escena independiente nacional. El grupo, además, mantiene una intensa agenda de conciertos durante este verano y ha ampliado su gira hasta noviembre.

Ruto Neón: psicodelia, pop y electrónica

También estará Ruto Neón, nombre artístico de Bruno Laencina, uno de los músicos murcianos que en los últimos años ha ampliado su presencia en la escena nacional. Le acompaña habitualmente el percusionista José Antonio García, con quien ha desarrollado un sonido que mezcla pop, rock y electrónica y que ha evolucionado desde sus primeras aproximaciones a la psicodelia.

Bruno Laencina, Ruto Neón. / L. O.

El proyecto llega además a Santiago de la Ribera después de un año especialmente activo. En 2026, Ruto Neón ha presentado nuevas colaboraciones con artistas como Muerdo, Noni Meyers, Kike Suárez, de Vera Fauna, y Varry Brava, dentro de un proyecto en el que el músico ha ido mostrando distintas caras de su sonido. La colaboración con Muerdo, 3 segundos, combina la neopsicodelia característica de Ruto con ritmos latinos y percusiones.

Su trayectoria reciente incluye también actuaciones en festivales como Sonorama, La Mar de Músicas, Warm Up, B-Side y Cooltural Fest, además de reconocimientos y varios premios de la Música Murciana.

Adiós Noviembre prepara nuevo material

El tercer nombre del cartel será Adiós Noviembre, banda nacida en Cartagena a finales de 2020 y formada actualmente por Beto Romero, Álvaro Corsino, Alejandro Rodríguez y Mike Royo. Su música se mueve entre el indie pop y el rock alternativo, con especial presencia de guitarras ambientales, bajos marcados y una dimensión emocional que atraviesa sus canciones.

Adiós Noviembre. / L. O.

El grupo publicó en 2023 su primer álbum, Salto Mortal, producido por Raúl de Lara en los estudios Arde el Arte. El disco, compuesto por diez canciones, permitió a la formación ampliar su presencia en la escena y participar en festivales como B-Side, Fortaleza Sound y La Mar de Músicas, además de actuar en salas de Madrid y Sevilla.

Ahora la banda trabaja en su segundo disco junto a Jorge Guirao, guitarrista de Second, y Madbel, una nueva etapa que ya ha comenzado a mostrar en canciones como Bajo la Piel y Adiós Noviembre. Estos nuevos trabajos apuntan hacia un sonido más físico y directo, con la incorporación de sintetizadores y nuevas texturas sin abandonar la identidad del grupo.

La noche se completará con la sesión de Sergio Galian DJ, que acompañará la programación musical del Vibra Verano Fest.